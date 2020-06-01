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国际观察：经贸制裁？自不量力！

俞晓

2020年06月01日17:34  来源：人民网-国际频道
 

全国人大近日高票通过涉港国安立法决定，这是中国依照国际惯例、完善国家安全立法、捍卫核心利益的正当之举。以美国国务卿蓬佩奥为代表的美西方政客却诬称香港因此“不再享有高度自治”，美国总统特朗普还威胁取消香港的特殊贸易关税地位，并将对“有损香港自治”的官员实施制裁。

从去年美国推出所谓“香港人权与民主法案”，明眼人便知，“取消香港独立关税区地位”是美国最后的倔强。美国动辄叫嚣“放大招”，实际影响能有多少呢？

取消香港独立关税区，借此摧毁香港国际金融体系，动摇香港国际金融中心地位——在蓬佩奥们的口中，情况似乎是这样的。可他们若不是刻意耍滑卖弄话术，就是过分低估了群众的智商。

动不动就拿取消香港独立关税区说事，这地位难道是拜美国所赐，想给就给，想收便收？事实恰恰相反，这既非美国所给予，也绝非美国可单方面剥夺。回溯历史，早在回归祖国前，香港已是世界自由港，“亚洲四小龙”美名世所传扬。

关于特别关税区待遇，香港财政司司长陈茂波解释道，这实则是基本法赋予香港的一种独特地位，基本法同时授权香港以中国香港的名义参加世界贸易组织。香港独立关税区的待遇是国家给的，并在基本法中明确，和美国没有关系。

多年来，香港背靠祖国、面向世界，扮演“超级联系人”的角色，在国际上拥有稳固的金融和经贸地位。国家发展是香港坚强的后盾，国际社会广泛认可是香港傲人的资本。即便是受修例风波冲击，香港金融领域也未见不稳。如今仅凭某国单方面决定，香港全球领先的国际金融中心地位就有不保之虞？岂不是笑话！

美西方政客时常满嘴跑火车，动辄抡起“制裁大棒”搞“长臂管辖”，显然观众也不大买账。不信你看，尽管蓬佩奥和特朗普接连发表“制裁”言论，香港的股票、期货和货币市场却十分冷静，未出现大幅波动，港币汇率也十分强劲，香港同样未监测到资金大规模外流。

退一万步说，美国真要单方面取消对港特别关税待遇，我们也没什么怕的，因为实际影响确实有限。每年在香港当地生产并出口到美国市场销售的货物，只占香港本地制造业的2%不到，价值仅有37亿港币，占香港总出口量不到0.1%。

倒是美国商会力劝特朗普不要轻举妄动，近日更发声明强调，损害香港的特殊地位将是一个“严重的错误”。想想看，香港可是美国最大的贸易顺差地区，美国第六大直接投资目的地。美国还在香港运营约1400家公司、有283个地区总部和443个地区办公室，数目为全球各国或地区中最多。超过8.5万名美国公民在港定居和工作，美国向香港出口货物和服务以及香港在美国的直接投资，在美国创造超过21万个工作职位……

经济账这么算下来，美国打出的这套“七伤拳”，恐怕只会把自己伤得够呛。经济全球化下，岂有打击别人而自己全身而退的情形？美国若一意孤行，恣意牺牲与港相关利益方，必将使美国本土经济乃至全球经济同受牵连。

美国带头搞“自残式”制裁，若以为欧洲各国会有样学样，出现“联手制华”，恐怕是太过天真。此刻美国虽态度强硬，也未必敢一条道走到黑，还得小心掂量自己会失多少血。对于美国的狂妄，中国外交部也明确表态，如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制。

美国众议院议长佩洛西曾大放厥词，香港暴乱和非法游行是“靓丽的风景线”，如今美国乱成一锅粥，暴乱在全国蔓延，特朗普政府却一面冷酷镇压，一面 “强力回应”中国。玩弄“民主人权”的“双标”破功，无视后院起火却插手别国内政的荒唐，也将被更多人抛弃。奉劝某些政客切莫不自量力地玩火作恶，当人民的怒吼响彻天际，自食苦果的那一天已为时不远。

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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