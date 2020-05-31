国际观察：制裁香港？装腔作势！

美方宣布要对香港采取制裁措施时，美国因警察暴力执法致人死亡引发的示威运动，正迅速蔓延升级。而因抗击疫情不力，美国的死亡人数又刷新了自己和世界的“记录”，奔着11万人去了。可以说，这几天，美方成功地吸引了全球各大媒体的注意力，带着浓浓的悲剧色彩和讽刺意味，生动地展示了“美标”，诠释了真正的“美”况愈下。

国内危机四起，还不忘干涉外国事务，同时又忙着从世界上最大的卫生组织“退群”，美方的行事逻辑让人看得懂也看不懂。看得懂，是大家知道美国今年有大选，政客们需要找点事、点把火，好用矛盾掩盖问题、外部掩饰内部，转移民众视线。看不懂，是明明他们自己家里一团乱麻，却不把心思放在正道上、精力放在解决问题上，只会埋怨和攻击别人，不怕用心败露了、牛皮吹破了、阴谋破产了吗？！

大概美方凭着一贯的自负与蛮横，是相信自己的“如意算盘”的。他们就是要让风牛马不相及的事相互对冲，与己有关和与己无关的事搅在一起，通过升级问题、出口矛盾，来欺骗、麻痹民众和世界。所谓扬言要制裁香港，就是这么一回事、这样一个局，其中逻辑并不混乱：一是我一身脏水，所以我要给中国泼点脏水，幻想把中国“拉下水”；二是我麻烦缠身，所以我也要让中国麻烦缠身，企图让中国不消停；三是把焦点引向中国，推中国走上“火线”，这样我们的新冠肺炎死亡人数和国内骚乱就显得“黯淡”些；四是这个世界上只能美国伟大，只能说美国伟大，任何事情还是美国说了算。说白了，这些都是偷梁换柱的政治游戏、长臂管辖的强盗逻辑。

只是美方低估了中国的决心，也侮辱了民众的理智。拿中国的香港事务当戏码，戏词离经叛道太荒谬，戏台根基全无太腐朽，根本站不住脚、骗不了人。

一则，香港是中国不可分离的部分，建立健全特区维护国家安全的法律制度和执行机制，不是中国今天才有的权力，不是需要别人赋予的权力，更不是中国这样的单一制国家独有的权力，它天经地义，今天可以这么干，以后还可以继续补充完善；二则，美国自己关于国家安全的立法，种类之多、涵盖之广堪称世界之最，自己干起来随心所欲却不让别人立法捍卫国家安全，这“双标”也太明显了；三则，香港去年发生并延续至今的修例风波，暴力行为不止，“港独”活动不绝，对中国的“一国两制”事业是有利还是不利，香港同胞是欢迎还是憎恶，在香港的经济活动全球参与者是希望还是失望，答案已经很清楚了。完全可以立法，完全应该立法，完全有利于“一国两制”事业和香港同胞福祉，中国这么做，合情、合法、合理，合乎实际需要和各界期盼，恰是势在必行、正当其时。

美方要制裁香港的理据全无，制裁措施也荒唐到可笑，甚至近乎愚蠢。所谓取消美国对香港的优惠待遇，事实是香港作为独立关税区是国家授权的、世界早就接受的，美国承认其地位还晚了好几年，绝不是他们所“恩赐”的。美方即便要特立独行，冒天下之大不韪单方面予以否决，也得问问符不符合国际约定、其他国家同不同意。再者，美方真要选择这么干，也是“杀敌八百、自损一千”的昏招，绝对损人不利己。香港每年本地制造出口美国的货物只占总货物的不到2%，价值只占总出口的不到0.1%，而香港却是美国最大贸易顺差的单一经济体，过去十年就从香港赚走了近3000亿美元。问问美国商人和美国在香港的1300多家企业、8.5万名在香港居住的美国公民，他们愿意吗？答应吗？会为了美国那些政客作无谓的“牺牲”吗？权衡利益与利害，答案显而易见。

美方未必不清楚这些，未必不知道自己手上的牌有多差。之所以执意如此，就只有装腔作势可以解释了。他们明白，中国决定立法建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，他们挡不住；他们明白，即便真的制裁香港，也是赔本的买卖；他们更明白，“一国两制”成功与否的评价标准不在他们手上，“一国两制”的成功是已经得到举世公认的；他们还明白，中国不想卷入麻烦，但不怕麻烦、有能力处理麻烦、不会陷入麻烦。

我们奉劝美方“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”，做人厚道些、务实些，不要太自私，把自己家里那些糟心事解决好了，才可以找回“世界第一大国”的颜面，不让“美国再次伟大”的口号显得虚浮、滑稽。

(责编：刘洁妍、杨牧)