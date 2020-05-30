国际观察：为少数人暴行撑腰的美式所谓“民主”“正义”虚伪透顶

十三届全国人大三次会议刚刚审议通过涉港国家安全立法，立即招来美国及其几个屈指可数的忠实“粉丝”国某些当权者的狂吠。又是“联合声明”、又是推文发声、又是官方记者会，忙得不亦乐乎。

他们危言耸听地狂呼这个决定把“一国两制”变成了“一国一制”，声嘶力竭地抨击中国最高立法机构依法依规通过的决议“扼杀香港公民的民主和自由”，煞有介事地哀嚎“香港的国际金融中心地位从此丧失”。他们的结论是：涉港国家安全立法“损害了全世界的利益”“挑战了民主自由的价值观”，罪莫大焉，必须“坚决抵制，迫使放弃”，为此公然宣布了一系列“制裁”措施。

中国是一个主权国家，香港是中国的香港。中国全国人大根据中国宪法和香港基本法的规定，建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，竟招致几个自诩“法治社会模范”的西方国家如此歇斯底里的强烈反应，岂非咄咄怪事？况且，他们的指责和攻击是完全建立在谎言和伪善的基础上，就更加令人厌恶和不齿。

“一国两制”方针的核心是一国，即中华人民共和国，香港是中国的一部分，不可分割、不容别有用心者觊觎、不容外人染指的一部分。“港人治港”，高度自治是“两制”之下香港与内地的区别，但“两制”的法律基础是国家宪法和香港特别行政区基本法。中央政府依法依宪对香港行使最高管辖权，这是不容任何势力挑战，更不容外部势力置喙的神圣权力。

正是因为少数乱港分子在外部势力唆使和扶植下，以种种暴力乃至恐怖手段把好端端的香港搞得乌烟瘴气，国家安全被破坏，国家尊严被践踏，中央权威被挑战，社会民生被扰乱，而且这股势力及其外国主子醉翁之意不只在乱港，而且要乱华。此种情势要求中央政府果断出手实施宪法和香港特别行政区基本法相关条款的规定，建立和健全香港地区维护国家安全的制度，这既是稳定香港局势的迫切需要，又是从中央层面维护国家安全的题中应有之义，更是推动“一国两制”行稳致远的保障，也是香港作为国际金融中心的根本保证。

此项决定，合乎中华人民共和国宪法，合乎香港特别行政区基本法，合乎香港民心和形势需要，顺理成章，何“罪”之有？所谓“把一国两制变成一国一制”纯属造谣诬蔑和胡言乱语。至于有人搬出“中英联合声明”说事则更是荒诞不经，因为从香港回归之日起，这个文件已然结束使命。

所谓“破坏民主自由”，早已被事实揭露得体无完肤。什么是民主？那种挟洋自重，仗着自己特殊身份大闹立法会，阻挠香港特区政府依法施政的无赖行为是“民主”吗？那些滥用手中的司法权，对被警方依法逮捕的暴乱分子和践踏、涂污中国国旗国徽的叛逆分子无罪开释的行为是“民主”吗？何谓“自由”？打砸抢烧是“自由”？暴力袭警是“自由”？狂呼要“美军登陆”是“自由”？

中国全国人大刚刚通过的涉港国家安全立法，针对的正是上述少数人以暴力恐怖手段破坏全香港的民主与自由、破坏国家安全、挑战宪法和香港基本法尊严和中央政府权威的非法行为，是为了维护全体香港市民的民主和自由，更是为了维护国家安全。为少数人的恶行暴行撑腰，向维护法治的正义之举咆哮，彻底暴露这些伪君子们的真面目。

世界上有哪一个国家无视和纵容这种破坏国家主权的行为吗？正在对中国指手画脚的某些西方国家对此种行为听之任之了吗？没有，绝对没有；不行，绝对不行。君不见：就在美国领导人指责中国的同时，针对因非裔男子遭警察暴力执法致死而激起的全国多地骚乱，他在社交媒体发文警告“骚乱是暴徒行为”，下达“只要抢劫就开枪”的命令。彼时彼刻，他会想到那些抗议行动是“民主自由”吗？

或许这些政客们可以回忆一下：就在几个月前，西班牙的加泰罗尼亚地区因闹独立而发生动乱，西方国家鼓捣起来的“香港动乱模式”把美丽的海滨城市巴塞罗那变成了硝烟四起的巴格达，那是多么可怕的场景。

涉港国家安全立法通过后发生的美国及其追随者们的这场拙劣表演，看似“强有力”，实则外强中干。中国不是百年前的中国，西方也不是百年前的西方。靠几项“制裁”压不倒中国，靠几声“狂犬”也吓不倒中国人民，任何借香港问题干涉中国内政的图谋都必然失败。

(责编：刘洁妍、杨牧)