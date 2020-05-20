中外歌手同唱《让世界充满爱》 传递战疫信心与希望

“无论你我可曾相识，无论在天边在眼前，真心地为你祝愿，祝愿你幸福平安……”5月初的北京杨柳青葱，洋洋盈耳的歌声从北京唱片场传出。

为鼓舞国际社会团结协作，携手抗击新冠肺炎疫情，中国人民对外友好协会邀请郭峰、娄艺潇和六名来自不同国家的外国友人共同参与《让世界充满爱》音乐视频的拍摄，并分别用本国语言表达世界各国人民心相通、意相连，希望用爱去抚慰彼此的创伤，用团结合作来战胜疫情的强烈愿望，阐述人类命运共同体的理念。

中国人民对外友好协会会长林松添谈及在新冠疫情蔓延的背景下录制《让世界充满爱》这首歌的特殊意义时称，习近平总书记倡导构建人类命运共同体的目的就是要让世界人民都过上幸福美好的生活。如今新冠疫情在世界蔓延，我们没有别的选择，只能团结合作。我们希望在疫情下，大家能温暖彼此，让世界充满爱。

《让世界充满爱》是录制于1986年的公益歌曲，34年过去了，这首歌也无数次登上不同舞台。歌曲的创作者郭峰在接受采访时回忆称：“34年前创作这首歌的时，正值国际和平年，那时候让世界充满爱更像是一种理想化的概念，没有想到34年后这句话得到了印证，中国的强大和崛起，已经能在关键时刻给予很多国家支持，正是中国的大国情怀让世界充满爱，如今中国完全可以去实现这句话的意义。”

此次歌曲的录制也在原版的基础上做了一些改变，来自不同国家的六位外国歌手分别用他们的母语——英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语和两位中国歌手共同演唱《让世界充满爱》这首歌。

在谈到这一形式所代表的特殊意义时，郭峰说：“据我所知，在疫情发生后，有40多个国家的歌手用自己的语言演唱了这首歌，表达了对中国的关注并将他们的大爱给予中国，如今我们又唱起这首歌，这一版本的歌词包含联合国工作语言，也代表着世界，我们希望通过这样的机会，将我们的爱回馈给世界各地的人们，所以今天来录这首歌的意义也是不一样的。”

在疫情影响下，国家文艺和影视产业也受到了比较大的冲击。娄艺潇表示目前影视行业也开始慢慢复工，自己接下来的工作安排是在做好安全的防护措施下继续工作。

疫情期间积极关注公益的娄艺潇也希望通过自己的绵薄之力为大家带来希望，她说：“看到自己曾经去过的国家也在遭受疫情侵扰让我很揪心，疫情期间我也和国外的朋友相互问候。这次希望通过演唱这首歌让世界各地的人们意识到在危难时刻我们是一家人，只要我们一条心一定能战胜困难。”

提到参与这首歌录制的契机，各国歌手更是难掩心中的激动。来自埃及的刘正曦是中国传媒大学播音主持艺术专业的在读研究生，说起与这首歌的渊源，他说：“我第一次听到这首歌是在埃及的孔子学院，那时这首歌就给我留下了深刻的印象，所以当学校导师告知我有这样一个机会时，我立马就答应了，我想这首歌在抗击疫情这一时期有着非常大的意义，我们在汉语桥学了一个概念叫‘天下一家’，在危难时刻，各国应该不分彼此，互相帮忙。中国也有句古话叫‘吃水不忘挖井人’，疫情暴发后，中埃两国互相帮助，这证明了世界真的是一个非常大的家庭。”

来自非洲西部塞拉利昂的玛丽亚是位身材高挑、笑容灿烂的姑娘，熟悉她的人都喜欢称她为“黑珍珠”，她说：“《让世界充满爱》这首歌强调的是‘世界’这个概念，这是一种大爱，我想要听到这首歌的人知道无论你身在哪里，中国的友人们都在惦记着你们。”

热衷公益事业的玛丽亚在2008年汶川地震时，是第一个进入四川灾区的外国人，她表示，灾难发生时，没有一个人置身事外，每个人都献出自己的一份力，这让她深受触动。在这次疫情中，中国政府也迅速采取行动，尽力抢救每个人，真正诠释了人人平等。

中国人民的团结一致也给美国姑娘艾兰留下了深刻的印象，她说：“大家总是能积极响应号召，听取专业人士的意见，并为身边的人提供百分之百的支持，我相信在这一特殊时期，我们都感受到了彼此之间更多的爱。”

谈到印象最深刻的一句歌词，来自哥斯达黎加的穆雷说：“不需要更多的语言”真正诠释了音乐和爱是没有国界的，虽然我们来自不同的国家，说着不同的语言，但在苦难面前大家都要团结一致。穆雷是13年前第一批哥斯达黎加派到中国的留学生，在谈到家乡的情况时，他说：“哥斯达黎加从中国学到了很多的防疫方法，比如在哥斯达黎加在只有20、30例确诊病例时，政府就采取了隔离措施，大家开始线上教育和办公，我们之前从来没想过会这么做，我想正是得益于借鉴中国的经验，目前哥斯达黎加的疫情才控制得这么好。”

疫情发生后参与歌曲录制的外国友人都选择留在了中国，来自法国的大卫表示，大家都能够积极配合测量体温、使用健康追踪应用软件，中国对于疫情的成功控制给其他的国家带来了希望。

俄罗斯姑娘艾琳表示，在最早听说疫情在中国蔓延时，其实我感到自己很安全，因为中国政府马上就采取了隔离措施，志愿者们在商场测量体温来确保大家的安全，每个人都戴口罩，为身边的人考虑。她还提到：“我尤其喜欢《让世界充满爱》这首歌的名字，我希望通过这首歌让还在遭受疫情侵扰的人知道这一切都会过去的，我们与他们在一起。”

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(责编：于洋、刘洁妍)