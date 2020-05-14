中国音乐人郭峰：愿用歌曲给全世界安慰

人民网北京5月14日电 （张信凤 于洋）无论你我可曾相识，无论在天边在眼前，真心地为你祝愿，祝愿你幸福平安……5月初的北京杨柳青葱，洋洋盈耳的歌声从北京唱片场传出。

为鼓舞国际社会团结协作，携手抗击新冠肺炎疫情，中国人民对外友好协会邀请郭峰、娄艺潇和六名来自不同国家的外国友人共同参与《让世界充满爱》音乐视频的拍摄，并分别用本国语言表达世界各国人民心相通、意相连，希望用爱去抚慰彼此的创伤，用团结合作来战胜疫情的强烈愿望，阐述人类命运共同体的理念。

《让世界充满爱》是录制于1986年的公益歌曲，34年过去了，这首歌也无数次登上不同舞台。歌曲的创作者高峰在接受采访时回忆称：34年前创作这首歌的时，正值国际和平年，那时候让世界充满爱更像是一种理想化的概念，没有想到34年后这句话得到了印证，中国的强大和崛起，已经能在关键时刻给予很多国家支持，正是中国的大国情怀让世界充满爱，如今中国完全可以去实现这句话的意义。

此次歌曲的录制也在原版的基础上做了一些改变，来自六个不同国家的六位外国歌手分别用他们的母语---英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语和汉语共同演唱《让世界充满爱》这首歌。

在谈到这一形式所代表的特殊意义时，郭峰说：据我所知，在疫情发生后，有40多个国家的歌手用自己的语言演唱了这首歌，表达了对中国的关注并将他们的大爱给予中国，如今我们又唱起这首歌，这一版本的歌词包含了联合国常任理事国的六种语言，也代表着世界，所以我们希望通过这样的机会，将我们的爱回馈给世界各地的人们，所以今天来录这首歌的意义也是不一样的。

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