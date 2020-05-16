纽约州分区解封 疫情数据不达标地区继续“暂停”

5月12日，纽约曼哈顿哈莱姆区一处免费餐食派送站，国民警卫队员与社区自愿者在向送餐车上搬运食品。 李凉 摄

人民网纽约5月15日电（记者 李凉）14日，纽约州州长科莫发布行政命令，纽约州自15日起按地区分阶段实施解封计划，全州十个地区中的五个地区率先重启，包括纽约市在内的其他地区因疫情数据不达标，“暂停”模式有效期继续延长至6月13日。

科莫表示，如果解封地区的感染率出现上升趋势，将再次实施严格的管控措施。截至美国东部时间5月14日，全美新冠肺炎确诊病例逾141万例，累计死亡病例超过8.5万例。其中，纽约州疫情最为严重，累计确诊病例近35万例，累计死亡病例超过2.7万例。

纽约州于3月1日出现首例新冠肺炎确诊病例。3月中旬开始，疫情迅速蔓延，新冠病患呈几何级数增长，死亡率不断攀升，纽约州在一周之内成为全美疫情最严重的地区。3月20日，科莫签署纽约“暂停”防疫令，强制要求全州近2000万人居家抗疫，同时关闭所有非必要企业。

4月初，纽约疫情急剧恶化，每日新增死亡人数接近800人，这种状况持续了一周。4月6日，科莫宣布纽约“暂停”模式延长至4月29日。4月中旬，纽约疫情数据曲线进入“高原期”，4月16日，科莫再次宣布纽约“暂停”模式有效期延长至5月15日。

根据纽约州政府5月11日颁布的行政令，各地区必须满足以下7个标准才能重启：住院率14天持续下降；死亡人数持续14天下降；新增住院低于每10万人2例；医院病床有至少30%备用；医院ICU重症室也必须有至少30%备用；每月居民检测率达到3%；每10万居民有30名病毒追踪人员。

符合上述标准的地区将分4阶段重启：第一阶段复工行业为建筑业、制造业、批发供应链、部分街边取货的零售业；第二阶段为专业服务、金融保险、零售、行政支持、房地产和租赁；第三阶段开放的行业是餐饮食品业、酒店业；第四阶段允许艺术、娱乐、休闲、教育等行业复工。所有零售业可以送货或到店里取货。必要行业按照当前的防疫措施继续营运。

获准重新开放的地区，必须采取一定的安全防范措施。工作空间必须重新配置；允许员工保持社交距离；非必要的工作旅行将受到限制；与他人接触的员工需要佩戴口罩；制定严格的清洁标准；加强检测能力和扩大检测范围并持续追踪追密切接触者。

纽约市长白思豪在14日举行的疫情发布会上表示，目前全市新增入院人数、重症收治人数、检测结果为阳性人数比例等三项指标都呈现下降趋势，如果此势头能保持10至14天，纽约市有望在6月初结束“暂停”模式，实现全面重启。

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