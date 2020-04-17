美方借题发挥挑拨中非关系 外交部：极不道德 不会得逞

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延。我外交部发言人表示，面对新冠肺炎疫情给人类带来的严重威胁，国际社会只有树立人类命运共同体理念，团结合作、携手应对，才能战而胜之。过去一周，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议举行、美总统特朗普宣布暂停资助世界卫生组织、美方借题发挥挑拨中非关系等称为国际舆论关注的焦点。针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“美国自身人权状况劣迹斑斑，已经退出了人权理事会，个别美国反华议员却干预联合国机构选举规则，对理事会事务和他国人权状况指手画脚、横加干涉，这简直是荒谬至极。”

——13日，针对美官员的涉华错误言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

中国日报记者：据报道，7名美国共和党参议员7日致函联合国秘书长古特雷斯，反对中国常驻日内瓦代表团公使蒋端当选联合国人权理事会咨询小组成员，称中国在处理新冠肺炎疫情时“蓄意欺骗”、在新疆“践踏人权”，中国政府官员不应该在人权理事会占有如此重要的职位，要求古特雷斯进行干预，暂停对蒋的任命。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯积极参与联合国人权理事会等多边人权机构工作，中国常驻日内瓦代表团公使蒋端当选联合国人权理事会2020年咨询小组亚太成员，再次彰显了国际社会对中国人权事业发展成就和积极参与国际人权交流与合作的肯定。

美国自身人权状况劣迹斑斑，已经退出了人权理事会，个别美国反华议员却干预联合国机构选举规则，对理事会事务和他国人权状况指手画脚、横加干涉，这简直是荒谬至极。我们奉劝这些议员把心思放在解决美国国内存在的种族歧视、枪支泛滥、侵犯移民儿童权利等人权问题上，停止借新冠肺炎疫情问题搞政治操弄，与包括中国在内的国际社会一道推进抗疫合作，以实际行动促进美国人民的人权和福祉。

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