美方指责中方隐瞒疫情信息 外交部五连问犀利反击

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并扩散蔓延。我外交部发言人表示，随着中国企业复工复产，中国企业将为国际社会应对疫情提供更多的物资支持。中国政府也会继续为各国来华采购提供支持和必要便利。过去一周，中方采取多举措积极帮助海外留学生、美政客频频发表涉华错误言论“甩锅”、中方向多国提供抗疫援助等成为国际舆论关注的焦点。针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“我想问问那些阴阳怪气说风凉话的人，他们到底在想什么？面对其他国家非常严峻的新冠肺炎疫情形势，看着其他国家遭受疫情，越来越多人失去生命，他们是不是希望中国这时袖手旁观、无动于衷呢？”

——30日，针对有个别人称中国利用抗疫援助进行“政治宣传”的言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

法新社记者：近日，一个欧洲国家官员称，中方利用向他国提供抗疫援助来操控民意，并称这是“中国式政治宣传”。中方对此有何评论？

华春莹：你提到的报道我还没有看到。我不知道你提到的这位官员是在什么情况下、针对具体什么问题发表了上述言论？

最近是有个别西方人士提到所谓中国“政治宣传”（propaganda）问题。我想问问那些阴阳怪气说风凉话的人，他们到底在想什么？面对其他国家非常严峻的新冠肺炎疫情形势，看着其他国家遭受疫情，越来越多人失去生命，他们是不是希望中国这时袖手旁观、无动于衷呢？或者认为他们自己可以比中国做得更多更好？我们当然非常欢迎各国加强团结，及时为那些遭受疫情的国家人民提供更多宝贵的帮助。

其实大家已经看得非常清楚，这一场突如其来的疫情以一种近乎惨烈的方式再次证明，人类是命运共同体。面对疫情，没有任何国家可以独善其身。唯有团结合作，才能共克时艰。

面对疫情，帮助别人就是帮助自己。中国人民不会忘记，在中方抗击新冠肺炎疫情最困难的时刻，国际社会给了我们宝贵的支持和帮助。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。中国政府和中国人民经过艰苦努力，付出了巨大牺牲，目前国内防控疫情形势持续向好。我们在继续做好国内疫情防控的同时，向其他有需要的国家提供力所能及的帮助。我们所思所想和所做的，都是如何尽己所能去帮助那些有需要的国家和人民，同国际社会一道守望相助、相互支持，最大程度地去抢救和维护各国人民的生命安全和健康。

疫情发生之后，中方有关企业通过复工复产、扩能增产，夜以继日、争分夺秒地生产医疗防护物资，为中国抗击疫情提供了坚实的后勤保障。在当前中国国内防控形势趋好趋稳情况下，中国有关企业依然在加班加点、夜以继日地持续生产，为的就是能够向其他国家提供更多急需的医疗防护物资，为其他国家抗击疫情尽一份力。我想这正是中国作为一个负责任大国展现的担当和中国人民的善良和无私奉献。这种努力值得尊敬，而不是诋毁。

我们希望有关方面客观看待中方对于国际合作抗疫和对其他国家抗疫提供帮助的事实，多做一些有利于国际抗疫合作的事情。

(责编：崔越、杨牧)