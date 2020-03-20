【网连世界】病毒无国界 海外华人看国外如何战“疫”

【编者按】新冠疫情在全球蔓延形势严峻，截至3月20日9时，境外161个国家和地区已有近16万人确诊新冠肺炎，一日新增病例逾2.4万例，死亡6600多例。

面对全球来势汹汹的疫情，本期“网连世界”连线在意大利、法国、伊朗、韩国的华人，请他们讲述所在国家真实的抗疫经历。从最初的“漫不经心”到如今的“封城”“封国”……，在不同的制度、文化之下，各国都拿出自己应对疫情的方案，竭尽全力打好这场疫情阻击战。病毒无国界，人类没有旁观者。

中国第一时间派遣医疗队圈粉意大利民众

叶琦

李昂是意大利龙甲教育的外联部负责人，也是一位汉语教师，来米兰生活将近15年时间。

意大利的疫情还在不断升温。根据18日意大利卫生部公布的最近数据，意大利已经累计确诊感染新冠病毒总人数为35713例，死亡2978例。单日新增的4207例确诊病例和新增的475例死亡病例，都达到了历史最高，仍需等待拐点的来临。

“疫情已经蔓延到了意大利的每一个大区，打开疫情图，感觉像看到了一支凄美的‘红色高跟鞋’，整体形势还是比较严峻的。”李昂所生活的米兰属于伦巴第大区，更是目前疫情最严重的地区，已经有17713确诊病例。

“无论是医疗机构，还是政府机关、普通民众，都面临着医疗物资缺乏的窘迫，也有政府官员甚至是巡逻警察打电话给我寻求获取口罩的渠道，现在的意大利急需支援。”。李昂说。

虽说疫情初期，意大利政府还持着轻视的态度，相信自己的医疗体系，但自意大利全面爆发后，政府慢慢意识到了疫情的严峻，逐渐重视起来，到现在已开始进行严格的管控，多方向中国学习防疫、隔离、治疗方法。

此前，李昂在捐款的时候与意大利北部新冠状病毒研究防治中心Sacco医院的院长与主任进行过交流。他们表示，在与中国相关机构进行着连线，感谢中国的宝贵经验与积极交流，意大利只需要学习中国模式，就一定能战胜现在的疫情。

目前，意大利政府已经采取了很多行之有效的措施，比如开放专门渠道为疑似病例进行检测，设立临时隔离场所，禁止大规模聚集，呼吁人们呆在家中，出行要带上自我声明等。

根据意大利政府公布的法令，除了满足民生基本需求和社会保障的机构，其它商铺已经大都关闭，期待早日引来疫情拐点。

这样的措施势必会对经济造成巨大的影响与损失，很多行业已陷入停滞状态，但意大利政府表态，经济要给健康让步，正如孔特总理所说：“今天的保持距离是为了更有温度地拥抱，是为了明天的携手跨步。”

对于意大利当地民众而言，目前他们对政府的抗击疫情政策还是非常支持的，与此同时，他们也以窗台音乐会、灯光会，鼓励会等形式表达自己的信念与特有的浪漫情怀，这种苦中作乐的精神很正能量，令人振奋、值得学习。

目前，李昂基本待在家中、避免出门，所有工作都在线上完成，并通过网络来进行生活必须品的采购，厨艺也有所提高。无论是华人超市还是意大利超市，不少都开放了网络订货平台。此刻还是比较想念中国的网购平台，也许这次疫情也能让较为保守的意大利加速网络化发展。

如果说疫情阻击战分上下两场的话，华人华侨“上半场”全力支援祖国抗疫，“下半场”无私奉献，向居住国周边居民、相关机构捐赠，这样的举动迎来了绝大部分意大利人的信任与赞扬。再加上中国在第一时间派遣医疗队、运送物资到意大利，实实在在圈粉了意大利民众。目前在意大利歧视华人情况已经降到了最低。

李昂期待国内的同胞在此时刻也能理解海外旅居海外求学、工作、生活的华人，理解他们的艰辛与奉献，同袍相亲，和一些“巨婴”现象要区别对待。

(责编：贾文婷、刘洁妍)