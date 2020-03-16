中国脱贫攻坚新长征之一：联合国减贫治理

世界人口最多的发展中大国即将告别农村绝对贫困。中国减贫工作的巨大成就很大程度上得益于1978年以来的改革开放。改革开放前，中国95%以上的民众饱受贫弱之困。中国共产党发起了一场声势浩大、艰苦卓绝的扶贫运动，立志让老百姓甩掉终生贫困的帽子，阻断贫困的代际传递。中国的扶贫减贫面向全民，卓有成效。中国的减贫实践具有世界意义，为全球减贫，提升人类福祉做出了巨大贡献。

联合国减贫治理

子曰：“贫与贱，是人之所恶也”。2500多年后的今天，孔子的话依然具有现实意义。联合国《2019年全球可持续发展报告》显示，2018年全球贫困人口的比例为8.6%。贫困人口的总数不仅没有下降，反而从2015年的7.84亿人增至8.21亿人。这8.21亿人近三分之二在亚洲（2.77亿人）和撒哈拉以南非洲（2.37亿人）。联合国预测，2030年可持续发展议程的减贫目标很难实现。这种情况不能不令人深度关切。

2000 年联合国千年峰会上，189个国家的代表，包括149位国家元首和政府首脑，一致通过了旨在解决全球性问题的联合国《千年发展目标》，其中，“消灭极端贫困和饥饿”位列八项千年发展目标之首。根据联合国定义，“极端贫困不仅表现为缺乏维持稳定生存所需的收入和资源，饥饿、教育及其他公共资源短缺、歧视、隔绝，无法参与决策也是极端贫困。”2015年，要实现赤贫人口与每日生活费低于1.25美元的人口比例减半，使包括妇女和青年在内的所有人群都享有充分的生产就业和体面工作。

2015年，联合国秘书长潘基文欣慰地宣布：“千年发展目标帮助10亿多人摆脱了极端贫困，饥饿有所缓解。”世界各国的共同努力取得了有目共睹的成果。全球极端贫困人口下降超过一半，从1990年的19亿人降至2015年的8.36亿人。2015年日生活费低于1.25美元的人口比例降至12%，仅为1990年水平的三分之一。发展中国家的极端贫困人口从1990年的47%降至2015年的14%。1990年以来，发展中地区营养不足的人口接近减半，从1990-1992年的23.3%降至2014-2016年的12.9%。极端贫困劳动人口减少三分之二，从1991年的9亿人降至2015年的3亿人。普及小学教育取得可喜进展：全球小学教育适龄儿童失学人数比例接近减半，从2000年的1亿人下降至2015年的5700万人。1990-2015年，全球15-24岁的青年识字率从83%上升至91%。

全球消除极端贫困与饥饿的成绩斐然，然而，情况最不容乐观的地区成效最不显著。2015年南亚和撒哈拉以南非洲两个地区集中了全球近80%极端贫困人口和80%未就业低收入人口。据联合国统计，2015年，世界上有7.84亿人食物短缺，相当于地球上每9个人就有1个人挨饿。国际社会应采取更多措施消除贫困，贫困严重损害21世纪人类的尊严。

2015年9月25日，在纽约联合国总部召开的持续发展峰会上，各国元首一致声明：“消除一切形式和表现的贫穷与饥饿，让所有人平等和有尊严地在一个健康的环境中充分发挥自身潜能”。联合国大会正式通过《2015年后发展议程》，提出17项可持续发展目标，涵盖消除贫困与饥饿、水与环境卫生、能源、教育等重要领域，各国承诺在2030 年前全面落实这些对人类和全球发展具有关键意义的目标。

全球教育形势不容乐观。联合国统计数据显示，全球仍有7.5亿成年文盲。2015年，全球6.17亿教育适龄儿童一半以上阅读和数学能力不足，这些儿童三分之一是因为失学，其余三分之二虽然受过教育，但是中途辍学或者未能掌握基本技能。不难想象，在科学技术日新月异的今天，教育水平低下的国家发展前景会多么黯淡。（待续）

作者是政治学博士、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）、太和智库高级学者

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(责编：杨牧、刘洁妍)