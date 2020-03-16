中国脱贫攻坚新长征之三：中国扶贫减贫的八大支柱

21世纪初，发展中国家先后出台国家扶贫战略。有政策只是有政策，关键在于是否实现了既定目标。每位建筑师都希望自己设计的大楼坚不可摧。为了把蓝图落实到实践，要保证建筑结构稳定，各部分能够抵御外力，保持平衡。在我们看来，中国脱贫这座大楼之所以稳固，不仅因为制定了全面稳妥的专项计划，严格监督管理纲要的落实，而且得益于夯实了八大支柱，支撑脱贫工程这个复杂庞大的体系稳定运行。这八大支柱是：

基建扶贫

中国脱贫的经验告诉我们，必须深入剖析造成贫困的根本原因，为贫困人口自主脱贫创造条件。而且，不仅要帮助贫困人口脱贫，还要巩固脱贫成果，阻断已脱贫户返贫、致贫。治理贫困离不开持续更新的基础设施。中国政府对此有清醒的认识，下大力气在贫困地区修建先进的基础设施。供水、供电、灌溉、交通、通讯设施工程建设是中国扶贫减贫的重点。据世界银行报告，2014年中国已实现电力供应全覆盖。联合国儿童基金会数据显示，中国安全饮用水供给覆盖率从1990年的65.6%上升至2017年的94%，基本卫生设施的覆盖率2016年上升至96%。截至2019年底，中国农村集中供水覆盖率达到86%。联合国的对比数据显示，全球仍有7亿多人缺乏安全饮用水。

改革40多年以来，中国高度重视农村道路建设，成绩有目共睹。中国国家统计局的数据显示，截至2018年年底，全国的公路里程已达485万公里，其中高速公路总里程已达14.3万公里。边疆地区道路建设，互联互通也有很大发展。例如，1998年西藏的公路里程2.25万公里，2017年增至8.94万公里。2013年，墨脱公路正式通车，中国实现县县通公路。国务院《乡村振兴战略规划（2018至2022年）》计划向农村基础设施投资7000亿元。仅福建一省2020年底前就计划新建改建1万多公里乡村道路。

精准扶贫建设专项计划也包括铁路精准扶贫。截至2018年底，中国铁路营业总里程13.2万公里，位居世界第一；高铁总里程3万公里，超过日本和欧洲里程之和。2020年，中国要实现所有地区通铁路。2006年7月1日，青藏铁路全线正式通车。青藏铁路西宁至拉萨全长1956公里，最高点海拔5072米，是世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路。青藏铁路全线通车对促进青藏地区社会经济的更快发展意义重大，是实施西部大开发战略的标志性工程，西部大开发的主要目的在于扭转东西部地区差距不断扩大的趋势。大规模的公路铁路建设揭开了世界屋脊的神秘面纱，为西藏国内旅游业的发展注入了强大动力。据中国国家统计局数据，西藏自治区国内旅游规模从2000年的15万人增至2018年的47.6万人，实现旅游收入2.47亿元。中国的铁路建设和高铁建设仍保持良好的发展势头。2020年，中国政府计划新建铁路4000多公里，其中高铁2000公里。

易地扶贫

易地扶贫是中国扶贫减贫的一项复杂工程，指将生活在特别边远地区和缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区。易地扶贫搬迁采取集中领导，充分征求拟搬迁人口的意见，不破坏自然村建制，不破坏乡村传统的社会关系。

新疆维吾尔自治区喀什州叶城县下辖的几个村自然条件特别恶劣，自然灾害频发，土地不适合农业耕种。为了改善这些地方的生活条件，县政府决定对昆仑山和塔克拉玛干山之间狭窄地块上的三个相邻县14000多人进行集体搬迁。当地政府投资8.4亿元修建了阿克塔什易地扶贫搬迁安置点，在较短时间内建成了给排水、电网、公路、天然气一应俱全的住宅小区，配套建设了幼儿园、卫生所、农民活动中心、街心花园等公共设施。类似的搬迁安置点遍布全中国。截至2017年底，中国政府已完成589万建档立卡的贫困人口搬迁。

教育扶贫

只有充分重视教育，提高居民受教育程度，才能彻底消除贫困，阻断贫困代际传递。这里所说的教育是指优质教育，只有良好的教育才能为长远发展，杜绝返贫扎牢基础。众所周知，教育资源缺失极易导致返贫、致贫。中国在教育扶贫方面力度大，成效好。据世界银行统计，中国人的识字率从1982年的65.5%提升至2018年的86.3%。中国国家统计局的数字显示，2018年，中国文盲人口占15岁及以上人口的比重为4.94%，文盲比重最高的地区是西藏（35%）、甘肃（10.35%）、青海（10.24%）和贵州（9.93%）。

中国政府大力普及基础教育。例如，河北省保定市阜平村将脱贫与教育挂钩，投资修建了13所农村寄宿制学校，与河北省其他市县中小学合作，招聘培训本地师资。县政府还与知名汽车企业共建阜平县职业技术教育中心，开设汽修等十个专业，帮助6186名贫困家庭学子顺利就业。

高等教育在中国日益普及。2018年，全国有全日制在校本科生2830万人，硕士生230万人，博士生38.9万人。拥有高等教育学历的人数稳步增长：从1990年的0.3%提升至2018年的2.6%。普通高校的数量从1978年的598所增长至2018年的2663所。清华大学和北京大学是全球顶尖高校。中国赴海外留学人数大幅提升：从1978年的860人增至2018年的66.2万人，净增长700多倍！良好的高等教育成为中国家庭标配，中国高校文凭的含金量日益提升。

互联网在教育教学中的作用日益扩大，尤其在偏远地区。甘肃省有近1000所学校在校生不足5人。为了给这些孩子提供必要的教育资源，甘肃省政府2017年启动线上教育试点。目前，甘肃省教育云平台执行统一课表，教师统一在线授课。教师通过在线教育平台可以看到学生，与学生实时交流。网络直播可确保农村地区学生按时上课。

目前，中国教育卫星宽带传输网已覆盖1亿名农村中小学生。全国6.4万所中小学校配置了数字教育资源，支持400多万名边疆地区、贫困地区学生在师资不足的情况下获得良好的教育。

伟东云教育集团是中国教育部和联合国教科文组织的战略合作伙伴，为在线远程教育提供专业支持。2020年，伟东云教育运营50多个在线教育项目，中国90%的中小学使用伟东云教育的在线教育产品，包括最边远地区的学校。伟东云教育网课平台上还有8000多位名师讲授的3000多门职业教育课程。目前，该集团每年为35万名中国学生和来自世界16个国家的学生开设在线课程。

卫生扶贫

卫生扶贫是中国扶贫攻坚战的重要组成部分。根据中国官方统计数据，截至2018年底，城乡居民基本医保覆盖13.5亿人。全国综合医院、中医医院和专科医院的数量逐年增长，分别从1978年的7500家、447家、643家增长至2018年的1.97万家、3900家和7900家。同期，每千人执业（助理）医师数从1978年的1.17人增加至2.59人，乡村执业（助理）医师的人数从0.76人增加至1.82人。

2015年以来，政府完成了3438个城镇社区卫生服务机构和1.4万个农村卫生服务机构的标准化建设。贫困地区新配备了1.4万名医生。截至2018年底，农村门诊医院覆盖率达到94%，1985年只有87.4%。农村地区新生儿死亡率从1991年的3.79%降至2018年的0.47%，农村婴儿死亡率从1991年的5.8%降至2018年的0.73%.

远程医疗的蓬勃发展使边远地区的患者可以在家门口享受大城市专家的高端医疗服务。治疗费用由基本医疗保险和大病医疗保险报销。

改变边疆地区和贫困地区医疗卫生面貌，提升医疗服务质量是一项系统工程，要照顾到方方面面，仍需长期努力，推广先进诊治技术，增加卫生保健投入，降低医疗收费等等。但是，中国医疗卫生发展已经在脱贫攻坚中发挥出重要作用。

金融扶贫

扶贫小额信贷优惠政策是金融扶贫的生动实践。2014年12月，国务院扶贫办、财政部、中国人民银行、中国银监会、中国保监会联合发布了《国务院扶贫办财政部中国人民银行银监会保监会关于创新发展扶贫小额信贷的指导意见》，第一次制定了针对建档立卡贫困户的扶贫小额信贷政策，提出扶贫小额信贷是“5万元以下，期限3年以内的信用贷款”,利率参照贷款基础利率。

各省（自治区和直辖市）根据本地实际情况制定了落实《意见》的具体办法。例如，贵州省纳雍县千秋村设立社区发展基金，调低申请小额信贷的门槛。33个农户获得了基金支持的小额贷款，29户用于发展养殖业，4户用于采购农用车。社区发展基金不需要质押，村民可以自行安排资金使用方式，村民的财务管理和资金利用能力也得到了锻炼和提高。金融工具和基础设施的同步改善使得该村的贫困状况获得较大缓解。

社区扶贫示范项目实施后，贵州省纳雍县千秋村收入效应贫困率从73.3%降至11.8%。此类成功案例遍及中国各地区。

产业扶贫

中国改革开放后，私营经济快速发展，学术界有很多相关研究。政府不断改善私营经济的发展环境，中小企业从改革伊始就为中国的经济发展和扶贫减贫做出巨大贡献。《证券日报》报道，截至2017年末，中国小微企业法人约有2800万户，个体工商户约6200万户。

中小微企业（含个体工商户）占全部市场主体的比重超过90%，贡献了全国80%以上的就业，70%以上的发明专利，60%以上的GDP和50%以上的税收。这些数据最有说服力。

旅游扶贫

世界旅游联盟和中国旅游研究院合作发布的报告中指出，旅游在经济发展，扶贫减贫中发挥着日益重要的作用。中国有悠久的历史，多彩的文化，秀丽的风光，数量众多的联合国教科文组织世界文化遗产，吸引着大量国内外游客。

最近20年，国内旅游成为中国发展最快的行业之一，为国家财政做出显著贡献，仅2018年国内旅游收入就达8820亿美元。

湖南省浏阳市张坊镇田溪村依靠发展旅游实现了破落乡村到旅游胜地的华丽转身。2014年田溪村还是省级贫困村，1415家农户中有212个贫困户，2016年初湖南省禁止砍伐树木之后，贫困户的生活更是失去了着落。旅游精准扶贫创造了浏阳奇迹，2018年，全村接待游客9万多人，全村收入超过700万元。截至2018年底，只有10个贫困户尚未脱贫。

中国政府拨出专项资金推广“乡村旅游”，帮助贫困地区开辟收入来源，帮助贫困户摆脱贫困。旅游旺季，浙江安吉余村的民宿常常一屋难求，上海杭州开辟了到余村的直达大巴，游客纷至沓来。昔日贫困的小村成了旅游热点。四川省凉山彝族自治州昭觉县阿土勒尔村是一座名副其实的“悬崖村”，与地面垂直距离800多米，全村共有500人。直到不久之前，进村的唯一通道还是藤梯。尽管生存条件非常恶劣，但是村民们不愿意搬离故土，当地政府投资100万元（约14.5万美元）在悬崖上修建了带扶手的钢梯，将阿土勒尔村到县城的交通时间从3个小时缩短至1个小时。中国电信投资150万元为村民开通了移动通讯和互联网。阿土勒尔村原来的藤梯成了四川省的一大景观，全国驴友争相一睹为快，国外游客也慕名而来。一些游客还爬上藤梯一试身手。村里的酒店WiFi、热水等旅游设施齐全。

2015年，中国旅游直接投资达1万亿元。旅游扶贫也获得了国际组织的支持。2008年，世界银行向甘肃的六个城市投资5200万美元，用于修复开发文物古迹，包括长城居庸关，麦积山石窟壁画和雅丹国家地质公园。

中国文化和旅游部统计显示，2018年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元（合1.4万亿美元）。旅游业创造了8000万个就业岗位，占全国就业人口的10.29%。

互联网扶贫

互联网在中国的普及度日益扩大，已覆盖边疆地区和贫困地区。据香港《南华早报》报道，2019年，中国网民规模8.54亿，占人口的61%，其中2.25亿是农村网民。移动互联网用户规模8.17亿，占人口的58%。据科技知识平台至顶网（ZDNet）统计，2019年86%的中国人使用在线钱包。河南农民胡桂芝买了人生第一部智能手机，马上就学会了在线支付。她告诉《南华早报》记者，“现在，我学会了网购，在屏幕上划一划就可以完成生活缴费”。

有别于离了互联网寸步难行的城市居民，大部分中国农民还处于互联网革命的边缘。针对这种情况，2015年，国务院做出决定，2020年前持续投入220亿元，大力提高农村互联网覆盖率。2018年，政府又启动贫困县乡的互联网普及计划。这些举措已经取得了积极成效。

中国农村宽带网民人数增长近三倍，从2010年的2500万人增至2017年的9300万人。

互联网让边疆和外部建立了直接联系，边疆人民联通了外部资源，开始与外部互动，也打开了外界认识边疆的窗口。贵州黎平县盖宝侗寨将当地优美的自然风景和独特的民族文化拍摄成短片，上传到视频网站，迅速积累了超高人气，游客络绎不绝，为当地带来可观的旅游收入。

“工业品下乡”、“农产品进城”双向互动之势正在形成。借助互联网，边疆农产品上架全国网店。山东临沂沂南县因地处沂蒙山深处，信息闭塞，农产品销售不便。当地开通互联网之后，情况发生了一百八十度的大转变，农户迅速与销售商和电商平台建立了联系。

中国的互联网公司也与各级政府深度合作，积极参与扶贫。例如，阿里巴巴推出了农村淘宝项目，支持外出打工的优秀人才回归农村创业。阿里研究院的数据显示，2017年12月至2019年6月，国家级贫困县在阿里平台上实现网络销售1100亿元（合154.9亿元）。2020年，阿里巴巴推出了淘宝农村生活频道（Taobao Village Live），帮助农户在互联网上宣传自家产品。据悉，仅此一项2020年即可实现增收30亿元。

目前，电子商务在中国城市普及度高于农村，但是，农村地区的互联网零售增长速度超过全国平均速度。农村网络零售额从2014年的0.18万亿元增至2017年的1.24万亿，年均增长91%，同期全国网络零售的平均增速为35%。

生活服务电商平台美团点评也积极配合各级政府的扶贫工作。例如，美团在西藏自治区日喀则开设平台，与当地政府、农户、产品供应商和餐厅合作，收购青稞，加工成食品，在网上销售。青稞是西藏的主要粮食作物，也是当地居民的主要收入来源。如今，北京、上海的一些品牌餐馆已经可以吃到青稞。美团的项目覆盖西藏、新疆和云南的多个贫困县。

中国大多数贫困县位于边远和交通不便的地区。互联网帮助贫困地区克服地理障碍，提升受教育的机会，降低创业门槛，拓展对外联系。最关键的是，互联网扩大了脱贫攻坚的覆盖范围，为2020年底彻底消除极端贫困增效提速。

殊途同归：夺取脱贫攻坚战全面胜利

孔子说：“有马者借人乘之”，指贤人愿意把自己的财富、知识、经验分享给朋友和他人。贫困是一种复杂的现象，是多种因素造成的。世界各国从本国国情出发，制定不同的扶贫减贫方案。14亿人口的中国选择了符合本国实际的脱贫战略，攻坚克难，稳步前行。中国成功的秘诀在于，在过去一个历史时期内，中国共产党表现出坚定的政治意志和决心，毫不动摇地实施脱贫计划，没有偏离正确的方向，没有放松改革的力度。全球还有6000万人口亟需脱贫，其他国家可以借鉴中国的经验和做法，中国也愿意与有关国家分享经验。

贫困是区域发展失衡的必然产物。消除贫困是发展中国家共同面临的艰巨任务。目前，中国的精准脱贫已经进入攻坚阶段，即便面临突如其来的大范围新冠病毒疫情也不会有任何松懈。国务院扶贫办印发的《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和脱贫攻坚有关工作的通知》强调,打赢脱贫攻坚战和打赢疫情防控阻击战都是重大的政治任务，要同等重视。

中国的减贫成就令世界赞叹，中国不会止步不前，仍要谨慎杜绝返贫、致贫。“一带一路”倡议也会为减贫助力。2020年，中国立志奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利！

作者是政治学博士、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）、太和智库高级学者

(责编：杨牧、刘洁妍)