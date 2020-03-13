美官员就疫情向中国甩锅 外交部：行有不得反求诸己

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情正在全球加速扩散蔓延。我外交部发言人表示，中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为全球的抗疫斗争做出贡献。过去一周，中方同意大利等国积极开展医疗卫生合作、共同抗击新冠肺炎疫情成为国际社会关注的焦点。此外，美官员就疫情向中国甩锅、美政客频频发表涉华错误言论、世卫组织宣布新冠肺炎为全球性流行病等也是国际舆论关注的热点话题，针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“中国有句古话：‘行有不得反求诸己’。我们敦促美方个别官员尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间花在攻击抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上。”

——12日，针对美官员就疫情向中国甩锅的错误做法，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：据报道，11日，美总统国家安全事务助理奥布莱恩称，中方在新冠肺炎疫情暴发初期并没有采取最佳做法，而是掩盖了疫情，这导致国际社会花了两个月时间才作出反应。中方对此有何评论？

答：世卫组织刚刚将新冠肺炎疫情宣布为全球性流行病，这表明它已经成为全人类面临的共同挑战。我们希望美方的个别官员在这个时候集中精力应对疫情、推进合作，而不是向中国“甩锅”、“推责”，诋毁中国政府和人民的抗疫努力。这种做法既不道德，也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助。

美国的这位官员指责中方“掩盖”疫情——国际社会的公论是，中方公开透明地发布信息，在创纪录短的时间内甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和包括美国在内的其他国家分享有关病毒基因序列。前不久，包括美国专家在内的世卫组织专家组来华进行了为期9天的考察，对中国在抗疫过程中展现的信息透明度予以高度评价。至于美方应对疫情的做法是否公开透明，我不作评论。但很显然，美方个别人对国际社会给予中国的高度评价视而不见、置若罔闻。

美国的这位官员称美国和国际社会应对疫情滞后，责任在中方——国际社会的公论是，中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模和中国效率。正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他国家的蔓延，为国际社会抗疫争取了宝贵时间。世卫组织最近表示，新加坡、韩国等一些国家正是充分利用了中方为世界争取的宝贵时间，采取必要防控举措，才使疫情蔓延得到了控制。至于美方是否有效利用了中方为世界争取的宝贵时间，这里我也不作评论，我想美国老百姓和国际社会都看在眼里。

面对疫情，同舟共济、共克时艰是国际社会的普遍共识和基本遵循，转嫁矛盾、无端指责不具建设性，更不得人心。中国有句古话：“行有不得反求诸己”。我们敦促美方个别官员尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间花在攻击抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上。

(责编：崔越、刘洁妍)