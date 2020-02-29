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尼日利亚-中国地方合作论坛：疫情不是一国之事，而是全球性事务

2020年02月29日08:46  来源：人民网-国际频道
 
驻尼日利亚大使周平剑（中）讲话并答记者问（姜宣摄）
驻尼日利亚大使周平剑（中）讲话并答记者问（姜宣摄）

人民网阿布贾2月28日电（记者 姜宣）28日，由尼日利亚州政府驻阿布贾联络官协会举办的尼日利亚-中国地方合作论坛在尼首都阿布贾举行，驻尼日利亚大使周平剑应邀出席，高原州副州长桑尼·提奥登、州长论坛秘书长阿布杜拉蒂夫·谢胡、各州驻阿布贾联络官和商会代表等70余人参加了活动。

周平剑表示，今年是中非合作论坛成立20周年，20年来中非合作硕果累累，中尼合作走在前列，地方交往在其中发挥了重要独特作用，发展前景十分广阔。当前，中国人民正在习近平主席坚强领导下全力抗击新冠肺炎疫情，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，疫情总体上得到控制，防控形势积极向好的态势不断拓展。尽管疫情给中国经济社会发展带来各种挑战，但这是暂时的、有限的。中国经济韧性强劲、活力充沛，不会因疫情而发生逆转，长期向好的趋势不会改变，支撑中国经济发展的基本要素更不会轻易撼动。中国对外开放的大门只会越开越大，中非共建“一带一路”必将行稳致远。“同中国合作的尼日利亚制造”互利共赢，地方和产能合作大有可为。中方愿加强与尼方的政策协调、技术标准合作，广泛参与尼基础设施建设，助力尼更好筑巢引凤。

桑尼表示，疫情不是中国一国的事情，而是全球性的事务。我在中国待过2周时间，目睹中国的繁荣。而当前疫情之下中国以最快的速度建成了专门医院，让我们明白了将如何与中国开展合作。

谢胡说，感谢中国非常透明及时地通报疫情有关情况，让我们知道如何对抗疫情，特别是拉各斯已经发现了首例，我们将加强检查，强化与中国合作，并继续支持中国。

在回答记者提问时，周平剑表示，中国一直以负责任的态度分享疫情有关信息，包括提供最核心的病毒基因组，以方便有关国家研究。针对这一新型病毒，目前世界范围内暂时还未开发出疫苗，但是从中国3.6万余人被治愈的情况来看，目前我们要做是的分享信息，不要恐慌。从中国抵达尼日利亚的中国人都严格执行了至少14天的隔离措施，相信只要尊重科学，落实好行之有效的办法，就一定能够战胜疫情。

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(责编：崔越、杨牧)
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