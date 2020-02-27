为何检测难、确诊难？日本该如何应对新冠肺炎？

人民网东京2月27日电（孙璐 李沐航）截至27日19点30分，日本确认感染新型冠状病毒人数共计895人（“钻石公主”号705人）。其中，东京都感染35人，北海道感染39人，疫情最为严重。随着日本新冠病毒感染人数的不断增加，围绕着当出现持续发烧或咳嗽症状时，如何及时就医排查、如何能够接受进一步检测减少病患焦虑，出现感染者后又如何展开积极治疗等，网上传来了许多日本民众对政府防控力度的诉苦之声。

网民抱怨检测难、确诊难 在家自行观察显现焦虑情绪

日本网友“Emi 四兄弟的母亲”留言：9岁的长男4天中发烧超过37.5度以上并且咳嗽，给新冠病毒咨询中心打了电话，对方却说“只有去过中国或和阳性患者有过接触的人才能接受检查”。这样的话日本隐形新冠病毒携带者大概有几万人了吧？两天后我抱着最后的希望又给保健所打了一次电话，把迄今为止的经过和丈夫的情况（有在加拿大和美国出差经历）、孩子们的情况，以及医生的说明全部又讲了一遍，一边哭一边希望他们能同意给孩子做检查。但得到的回答仍然是，因为不符合检查条件无法做检查。

日本网友carnism留言说，因为工作，上周与刚从中国来的人接触，现在已经持续一周发烧38度，咳嗽不止。都这样了，医院和香川县的保健所也不给做病毒检测。是查出来感染者要被减工资吗？随后网名山田纯子的日本网友留言，建议carnism直接去医院检查。carnism无奈回答道：“医院回复我，如果不是指定的新冠病毒医院，是不能进行检测的。今天去了指定医院，并说了自己的状态，对方说我的CT显示不是肺炎，症状原因还不知道”。类似这样的日本民众留言，近期频频出现在日本社交网络中，许多家庭因无法确诊而陷入痛苦。

前国立传染病研究所研究员冈田晴慧教授在日本电视台节目中对现行检测方针表示不满。（图片来源于视频截图）

根据东京都传染病信息中心提示，患者的病情会通过最初医疗机关向保健所进行汇报，进而决定检查相关事宜。检查由地方卫生研究所、国立传染病研究所进行。一般医疗机构不会对患者进行相关检测。也就是说发烧患者首先前往附近诊所就医进行排查，如果疑似感染新冠病毒，诊所会上报保健所，由保健所将检测样本提交研究机构进行检查。

对于目前的检测流程，前国立传染病研究所研究员冈田晴慧教授在日本电视台节目中，就目前日本政府采取的检测、治疗方针指出，只为新冠病毒重症患者提供PCR检测是慢慢将很多患者的疼痛转成怨念，这会导致内阁支持率断崖式下滑。根据日本《产经新闻》的最新调查结果，安倍内阁支持率已降至36.2%，不支持率则升至46.7%，这是自2018年7月以来首次出现不支持率高于支持率的情况。

医疗governance研究所理事长、医师上昌広表示，不论轻症还是重症，希望得到检测的患者都应该得到检测。上昌広说，目前日本的检测公司有几百家，就算是小型检测公司一天也可以检测100个左右的检疫样本，也就是说日本一天能检测的单位是10万计算的。只有通过检测轻症患者，才可以知道病毒的感染程度，而现在只检测重症患者，是根本无法掌握大部分患者的情况的。

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