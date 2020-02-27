驻刚果（金）维和部队赴社沙小学播种友谊之花

人民网布卡武2月27日电（姜宣、王玺、何舜） 当地时间25日下午，我第23批赴刚果（金）维和工兵分队瓦伦古分遣队的18名官兵，在即将完成卡尼奥拉道路修复工程之际，带着精心准备的书包、文具盒、笔记本等学习用品，来到附近的社沙小学看望慰问孩子们。

当官兵们走进这所简陋而又熟悉的学校时，学生们唱起了儿歌，表达对中国维和官兵的欢迎和谢意。随后，中国官兵与师生热情交流，教孩子们学习汉语；有的弹起了吉它，教学生们唱中国儿歌，简易的木板搭建的学校里传来师生和维和官兵们的阵阵欢笑声。老师保罗则对中国传统文化特别感兴趣，看到毛笔时，他便一定要“中国老师”教他书法。

社沙小学社沙小学设施十分简陋，学习用品也非常匮乏。学校所在的瓦伦古地区自然环境恶劣，道路崎岖，当地群众生活贫苦，也是各类刑事案件和社会案件的高发地区。学校门前的卡尼奥拉公路是瓦伦古地区的交通要道，受雨季影响，道路一直泥泞不堪，难于通行。

我维和部队去年9月底部署到任务区，先后4次派出了以道路中队为主体的18名官兵位该地区执行道路修复任务。两个多月以来，学校师生每天都会向经过的官兵们友好地打招呼，施工时学生和当地村民们总会在一旁帮忙，或搬运砂石，或铺平道路，闲暇之余，官兵们也经常与学生们一起聊天、做游戏，他们早已结下了最为深厚、纯粹的友谊。

目前，除即将完工的卡尼奥拉工程外，其余该地区所有的工程任务均已竣工，官兵们即将转战其他任务点。“这些道路都修得非常好，中国维和工兵们非常优秀，感觉就像只过了一分钟这些路就修好了，中国工兵真的帮了我们大忙了，真是舍不得他们走”，瓦伦古村民兰博说。

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