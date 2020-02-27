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写给“鞠躬女孩”（日本志愿者）的一封信

希望是比钻石还珍贵的东西

郭 帆

2020年02月27日08:57  来源：人民网-人民日报
 

“鞠躬女孩”：

你好！我是郭帆，来自中国的电影导演。非常抱歉，我不知道你的名字，只知道你14岁，来自日本，即便如此，我依然热切希望可以写一封信给你，郑重地对你表示感谢。

前些天你在东京灯会上穿红色旗袍为武汉募捐的视频，我们很多人都看到了。朋友说，这个小姑娘鞠躬鞠得太实在了！看着你努力的样子，我既感动又担心，你没有被冻坏吧？

最近，中国武汉的疫情牵动了全世界的心，很多国家的朋友向中国伸出援手，我们悉数收到了，并且铭记于心。中国人讲究路遥知马力，患难见人心。

去年这个时候，我的电影《流浪地球》上映。电影讲的是太阳即将毁灭，为了生存，人类齐心协力推动地球逃离太阳系寻找新的家园。在电影里，没有谁是真正的超级英雄，只有无数竭尽全力保卫家园的救援人员前赴后继，其中有中国的志士，也有日本的勇者，每个人都贡献自己的绵薄之力，汇聚起无穷的力量，最终拯救地球。

电影里有一句台词被很多人记住，那是一个跟你年纪相仿的中国小姑娘说的，“希望是这个时代比钻石还要珍贵的东西！”无论太阳毁灭还是疫情来袭，灾难总是无常，在浩瀚星空下，我们是拥有共同命运的人类，我们唯有执信念为火把，以希望向远方！小姑娘，我们唇齿相依，我们患难与共！

你说疫情过后想来武汉看樱花。要不我们立个约定？春天，你来武汉看樱花；夏天，我去东京看奥运！除了看樱花，我还真诚地邀请你到北京来，来我的工作室玩！

山川异域，风月同天。寄诸豆蔻，共结来缘！祝你和家人顺利安康！

此致

敬礼！

（作者系《流浪地球》导演）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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