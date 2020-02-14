新华社东京2月14日电 通讯：你的真诚是寒冬里的一把火——记东京街头为中国募捐的旗袍女孩

新华社记者姜俏梅

近日，东京街头一名身穿旗袍的日本女孩站在寒风中呼吁当地民众为中国武汉捐款的视频，感动了无数中国网友。13日，小姑娘依然穿着那身醒目的大红色旗袍，与妈妈及东京都丰岛区日中友协负责人一起来到中国驻日本大使馆，亲手将她们前两日在东京街头募集的50余万日元（约合4600美元）交给中国驻日本大使孔铉佑。

2月8日，适逢中国元宵佳节，在日华侨华人与丰岛区日中友协共同在人流密集的池袋西口公园举办“东京灯会满月祭”。灯会组织者特意增设为支持中国武汉抗击疫情的街头募捐活动。

他们说：“越是在这个时刻，越应该通过实际行动为中国加油鼓劲！”

正是这次活动中的一小段视频，温暖了无数中国人的心。一个身着大红色旗袍的日本小女孩在寒风中，手捧写着“中国武汉加油”的募捐箱，一次次向路人深深鞠躬，希望大家捐赠。由于女孩今年只有14岁，不方便透露姓名，于是人们称她为“穿旗袍的鞠躬女孩”“日本最美女孩”……有人说，她是冬天里的一把火；有人说，她的善良和真诚战胜了懦弱和冷漠。

女孩的妈妈杉崎广子曾在北京留学，后来又在上海工作过。她在接受新华社记者采访时说，女儿身穿的大红色旗袍正是她20年前去中国时为自己定做的，中国发生新冠肺炎疫情后她和女儿都很关注，看到有那么多中国白衣天使和普通民众跟疫情顽强抗争，特别希望能做点什么。得知“东京灯会”正在招募志愿者为武汉募集善款，女儿便毫不犹豫地报名，并在募捐时穿上了这件旗袍。

孔铉佑大使13日向小女孩赠送一本由他亲笔题字“相知无远近 万里尚为邻”的《中国世界遗产影像志》和一个大熊猫玩偶。孔铉佑表示，日本小女孩在寒风中身着红色旗袍为中国抗击疫情募捐的身影温暖了我们的心。

女孩在接受记者采访时一直抱着大熊猫玩偶不撒手。她略显羞涩地说：“我很喜欢中国，只是做了自己应该做的事情，没想到会在中国引起这么多关注。”

她想对中国同龄人说：“中国的中学生朋友们，我知道你们现在一定很想到外面玩，也想跟朋友们聚会……现在你们被困在家里一定很辛苦，希望大家能够一起加油、一起合作，克服困难，以后一定能尽情地在外面奔跑玩耍。我也想和中国朋友们一起玩，希望大家一起努力，一起加油，克服困难！”

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