“最美日本小女孩”将为武汉募集的50万日元善款转交给我驻日大使

人民网北京2月13日电 据中国驻日本大使馆微信公众号消息，今天下午，中国驻日本大使馆迎来了几位令人暖心的客人。之前火遍全网的“穿旗袍的鞠躬女孩”跟随自己的母亲，还有东京都丰岛区日中友协尾崎隆信会长等人一起来到使馆。他们此行的目的是转交在“东京灯会满月节”上为武汉募集的善款。

迎接他们到来的是中国驻日本大使孔铉佑。见到孔大使，女孩率先打开话匣子：“大使好，我叫小美（化名），是一名初二的学生，今天把大家的捐款送过来”。至此，我们终于知道这个网传“最美日本小女孩”的名字里竟然真的有一个“美”字。孔大使与一行人亲切握手，紧接着递给小美一个可爱的熊猫玩偶，小姑娘的一句“好可爱啊”逗笑了在场的每个人。

孔大使随即请大家入座并郑重说道，我要向大家以及每位关心、支持和帮助中国人民抗击新冠肺炎疫情的日本朋友表示衷心感谢，你们的一举一动令我和我的同事们以及大江南北的中国人感动。

现在，中国人民还在与新冠肺炎疫情做着英勇斗争。保护老百姓的生命安全和身体健康是我们党和政府的首要任务。最近，随着检测手段、治疗方案逐步完善，新建改建医疗设施迅速启用，驰援湖北医护人员不断增多，对口援助机制稳步展开，以及配套制度陆续制定落实，中国在应对疫情方面取得积极进展。包括日本在内的国际社会给予我们大力支持和帮助，日本甚至在自身面临疫情防控压力的情况下，从政府官方到社会各界向中方雪中送炭，体现出守望相助的邻里之道。孔大使对小美说，看到你和几位年轻人在寒风中为武汉募捐我感受到一种强烈的社会责任感，也看到了中日友好的世代传承。只要我们携起手来，一定能够打赢这场疫情阻击战。那时，欢迎大家到中国，到湖北，到武汉，登黄鹤楼，游东湖，吃热干面。

听了孔大使的一番话，尾崎会长说，起初就今年是否如期举行“满月节”曾有过一番讨论，但最后大家一致认为现在是中国最需要支持和帮助的时候，作为好朋友我们理应有所行动。因此我们在会场中特别设置了一个“支持武汉抗击疫情”的展位。小美主动提出和伙伴们一起为武汉募捐。两天时间里，他们不顾天气寒冷，一直在呼吁大家献爱心，我想这就是中日友好的应有之义。

小美说，我小时候曾随妈妈在大连生活过两个月，印象里的中国很美，中国朋友们也很友好。新冠肺炎疫情发生后我感到很揪心，真的希望能为大家做点什么。听说“满月节”有募捐活动就赶紧报名参加了。相信中国朋友们一定能克服困难，尽快战胜疫情。武汉的樱花特别美，等到疫情消除，我一定要去看看。

随后，一行人将饱含友情的50余万日元善款转交给孔大使。孔大使则将一本亲自题写有“相知无远近、万里尚为邻”的《中国世界遗产影像志》交给了小美。

最后，大家不由自主地站成一排，高喊“武汉加油！”

(责编：牛镛、刘军涛)