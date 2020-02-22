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我驻刚果（金）维和官兵任务途中做好事获村民全力协助

军民携手共建友谊之桥

2020年02月22日10:23  来源：人民网-国际频道
 
军民携手运输木头（杜全争摄）
军民携手运输木头（杜全争摄）

人民网布卡武2月21日电（姜宣、王玺、杜全争）日前，中国第23批赴刚果（金）维和工兵分队瓦伦古分遣队在执行卡尼奥拉道路修复任务期间，帮助瓦伦古村修复了关键桥梁，期间维和官兵与村民互帮互助，在非洲大地上上演了“军爱民来民拥军”的热烈场面。

卡尼奥拉道路是当地村民与外界接触的主要道路，连日来受到暴雨袭击，道路变得极难通行，村民只能光着脚走。来往的车辆不时陷入泥坑，该路段成为交通事故的高发区，附近村民为此吃尽了苦头。

为尽快解决问题，瓦伦古分遣队日夜兼程，突击工作。但是在16日，当进行至卡尼奥拉教堂附近时，发现1座简易桥梁损坏非常严重，几乎倒塌，许多行人小心翼翼地在上面行走着，存在很大安全隐患。于是，部队决定对其进行修复。

但是桥梁破损严重，需要木材数量较多，分队没有相关材料。队长胡斌将分队兵分两路，一路到营区附近寻找造桥的木材，一路先进行埋设涵管作业排除道路积水。

正当官兵努力寻找木材时，附近村民在村长的带领下匆匆赶来，指引着官兵冲进了到村子的树林里，他们二话不说撸起袖子、挥汗如雨地砍起树来。村长说，中国军人为了我们更好的生活在拼命，我们一定要给他们创造最大的便利，帮助他们就是在帮助我们自己。

胡斌说，村民们能够主动地伸出援手，表示他们将我们的工作看在了眼里，记在了心里。文明威武的中国人民解放军素来受到人民的拥护，没想到在远隔外里的非洲，再一次得到了充分的证明。

经过2天的军民联合作业，目前卡尼奥拉教堂前涵管铺设完毕，道路两侧积水开始疏通，破损桥梁也终于得到了彻底修复。看得出来，人们行走在这条浇铸了军民情谊的友谊之桥上面，心里格外地踏实。看着平整的道路，村民们的感激无以言表，只向官兵们高高地竖起了大拇指。

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(责编：燕勐、杨牧)
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