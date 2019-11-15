把金砖合作的蛋糕做大做实(记者手记)

金砖国家领导人第十一次会晤前夕，“金砖之父”吉姆·奥尼尔接受本报记者采访时提出一个问题：在金砖合作机制的第二个十年，金砖国家应采取什么样的措施推动经济增长？

奥尼尔注意到经济合作在金砖合作机制中的重要作用。事实上，加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线，也是潜力最大、内容最丰富、成果最集中的领域。

一段时间来，世界形势又发生许多新变化，金砖国家发展的外部环境也在发生变化。如何抓住机遇，化解风险挑战，是金砖国家必须面对的课题。机遇来自于新一轮科技革命和产业变革动能逐渐释放，为生产力进步和经济社会发展开辟了新天地。挑战突出表现为保护主义、霸凌主义逆流而动，冲击国际贸易和投资，加剧世界经济下行压力。面对深刻复杂变化的国际形势，金砖国家加强团结合作，发挥比较优势和协同效应，努力将务实合作的资源禀赋和共同发展的迫切愿望，转化为实实在在的成果，对金砖五国、广大新兴市场国家和发展中国家乃至世界经济的高质量发展都具有重要意义。

金砖国家领导人约翰内斯堡会晤上，中国同南非携手提出建设金砖国家新工业革命伙伴关系的倡议。通过深化数字化、工业化、创新、包容增长、投资等合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。金砖国家新工业革命伙伴关系迅速成为推动金砖合作的重大旗舰项目，一年以来取得可喜进展，为培育和提升金砖国家的国际竞争力发挥重要作用。

约翰内斯堡会晤以来，习近平主席在多个双多边场合强调建设金砖国家新工业革命伙伴关系。11月13日，在巴西利亚举行的金砖国家工商论坛闭幕式上，习近平主席在讲话中再次强调，金砖国家新工业革命伙伴关系是下阶段金砖经济合作的一个重要抓手。要敢于先行先试，将企业合作同新工业革命伙伴关系结合起来，争取在创新、数字经济、绿色经济等领域拿出更多亮眼成果，助力五国经济实现高质量发展。

以金砖国家新工业革命伙伴关系为重要抓手，金砖经济合作的巨大潜力有望进一步释放。同时，金砖国家要加强贸易投资、财金、互联互通等领域合作，把合作蛋糕做大做实。为营造良好稳定的外部环境，金砖国家要在联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边舞台上，坚定维护基于规则的多边贸易体制，推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

面向未来，中国坚持扩大对外开放的决心没有变，中国经济长期向好趋势没有变。一个发展质量更好、更具包容性、更可持续的中国将为包括金砖国家在内的世界各国提供更多发展机遇，促进共同发展。秉持金砖精神、加强团结合作，金砖国家必将为促进共同繁荣和世界经济增长发挥更大作用，为五国人民的美好生活、为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 05 版）

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