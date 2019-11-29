伦敦证券交易所集团宣布AAX成为全球首个合作伙伴的交易平台

人民网伦敦11月28日电 （白天行）全球首家由伦敦证券交易所集团(LSEG)技术驱动的数字资产交易平台——AAX交易所上线发布会日前在伦敦证券交易所举办。来自区块链领域、传统金融领域、投资领域以及伦交所的合作机构等上百位嘉宾出席。

AAX提供覆盖多种数字资产的一站式法币交易，币币交易和合约交易服务。基于AAX与伦交所集团的技术合作关系，AAX是第一个加入该合作伙伴平台的数字资产交易平台。今年11月，作为AAX交易解决方案的一部分，伦敦证券交易所集团首次将其Millennium Exchange撮合引擎部署于云端24小时交易环境中。

合作伙伴平台使AAX能够通过LSEG的全球创新网络（为支持金融服务交易而专门设立的网络架构），进一步将其服务拓展至欧洲、北美和亚洲市场，触达机构客户。同时也使得伦交所集团由投资公司、卖方经纪人、数据供应商、技术合作伙伴组成的合作伙伴社群可以直连AAX，简化并加速了其接入程序。这种伙伴关系为机构资本打开通往数字资产市场的大门，迈出了重要一步。

AAX首席执行官Thor Chan在活动中说：“我们的愿景，就是创建一个对个人投资者来说简单便捷易于操作，同时又有足够的速度及强大性能来满足机构投资者对监管、合规及性能要求的交易平台。与LSEG的合作将进一步吸引机构客户加入AAX平台，这对于AAX甚至整个数字货币行业来说，都是向前迈出的重要一步。”

伦交所集团全球商业服务业务负责人Nigel Harold补充说：“我们衷心地欢迎AAX加入伦交所集团的合作伙伴平台。通过加入这一创新网络，可以帮助AAX借助伦交所集团的丰富经验，可以利用我们的全球客户网络及关键任务连接基础架构，让业务合作伙伴将其金融应用更接近交易社区。”

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)