【网连世界】这部电影在海外一票难求

【编者按】近日，新中国成立70周年献礼片《我和我的祖国》在海外40多个国家、100多家电影院线同步上映。影片中不同年代的故事，触发了不同年龄观众们的共鸣感，唤醒了海外华侨华人对于激情澎湃历史时刻的共同回忆。该片在不少上映国家跻身热映影片榜单。它究竟有多火爆？可以用“一票难求”来形容。本期网连世界就带大家去感受一下它在海外的热度。

《我和我的祖国》创佳绩 北美票房破200万美元

邓圩 宫欣

为新中国成立70周年献礼的电影《我和我的祖国》自北美上映后，反响热烈，受到了大批当地华侨华人的喜爱。公开放映首日，北美票房突破27万美元，成为2019年北美华语电影开画票房冠军。截至10月15日，北美地区累计票房已达214万美元，成为今年第三部突破200万美元的华语电影。

旧金山湾区首映当天，来自湾区各地的华侨华人和留学生等上百位观众将200多人的放映厅挤得满满当当，很多人驱车1个多小时赶来参加首映式。

“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”大家脸上贴着国旗贴纸，手上挥舞着五星红旗，齐声合唱这首耳熟能详的爱国歌曲，现场充满着燃情与感动。

大合唱结束后，现场观众们一起同协力举起巨幅五星红旗和“华侨”两字，用简单的文字表达着海外游子对祖国的热爱与祝福。

密尔布瑞市长李伟忠在现场讲述了他的家族故事。他表示自己的祖父辈们都出生在中国，对自己是中国移民的后代而自豪。他强调“无论出生在中国还是美国，都是中国人”。他表示这部影片反映了中国人民所做出的贡献。“这部电影不仅是讲述新中国成立70周年，更是中国人自己的奋斗故事！”

全美福建工商总会副会长李玲表示，他们对这部电影期待已久。据她所知，该电影的首映门票十分抢手，她周围的很多朋友都想参加首映，无奈一票难求。包括清华校友会在内的湾区各大校友会们都提前买好了明后天上映的电影票，准备组团来看。

现场一位身穿汉服的女孩表示在今天特地选择穿着红色的汉服，和留学生小伙伴们一起来看为祖国庆生的电影。她表示虽然他们身在海外，但是心系祖国，期待着学成归国后能为祖国做贡献。

观影过程中，随着剧情的发展和角色故事的变化，现场观众们时而热泪盈眶，时而开心大笑。影片中不同年代的故事，触发了不同年龄观众们的共鸣感，唤醒了他们对于那些激情澎湃的历史时刻的共同回忆。

来自中国澳门特别行政区的留学生罗子峻表示，电影里他最喜欢讲述香港回归的故事，“身为一名澳门同胞，特区回归是最重要的一件事情”。他尤其提到影片中升国旗“一秒都不许晚”的片段，让他产生了许多共鸣，数次落泪。“我想要借这个机会说祖国我爱你，谢谢你一直以来对我们无形支持，默默付出。”

来自内蒙古呼可浩特的留学生阿拉坦最喜欢开国大典的故事。看到影片中由黄渤饰演的负责电动升旗的林治远争分夺秒排除万难，确保开国大典国旗顺利升起的片段，让他想起爷爷对他的教导。他回忆道自己的爷爷是1948年加入的中国共产党。他的爷爷作为一名优秀的党员，一直在教导他一定要做事认真和为人民服务。

据悉，在旧金山举行首映式当天，纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、多伦多、埃德蒙顿、温尼伯、悉尼、墨尔本 、堪培拉全球10个城市也在同步举行首映式。10月1日起，该电影在海外40多个国家、100多家电影院线同步上映。

(责编：贾文婷、杨牧)