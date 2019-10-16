一辆损失或达33亿日元 大量北陆新干线被河水浸泡且无代替车辆可用

10月13日上午8点12分，由于受19号大型台风影响，千曲川决堤导致北陆新干线被浸泡于河水中。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

人民网东京10月16日电（李沐航）据《朝日新闻》网站报道，因受19号大型台风影响，导致千曲川决堤。期间，河水泛滥造成多辆北陆干线被水浸泡，数量达到北陆新干线总数的三分之一。在运输受到严重影响的前提下，目前还没有后续能够替代北陆新干线的车辆使用，而完全修复受损车辆更是遥遥无期。

北陆新干线被河水浸泡发生在长野市JR东日本长野新干线车辆中心（简称“中心”）内，该中心距离长野站约10公里处，与JR西日本白山综合车辆所共同承担北陆新干线的养护及升级作业。中心内，停放着由19节车厢组成的JR东日本“E7系”、11节车厢组成的JR西日本“W7系”，两条新干线共计30节车厢均被河水浸泡。除此之外，中心内还停放着由8节车厢组成的“E7系”和由2节车厢组成的“W7系”，也均被河水浸泡。

JR东日本透露，截至15日，由于该中心受灾情况严重，还无法在现场进行详细调查，车辆的具体受损情况尚不得而知。但是，新干线相关技术人员表示，车辆底部不仅只有车轮这么简单，还有马达及制动系统等，而且电子器械非常多。如果半导体部分被水浸泡，只能更换全部配件。

据了解，一辆新干线的寿命大致为15年左右，“E7系”及“W7系”是2015年北陆新干线开业时所开发出的最新锐车型。12节车身长度的一辆新干线总造价约为33亿日元（约合人民币2.15亿元），如果是10辆新干线，损失至少达到330亿日元（约合人民币21.5亿元）。

(责编：贾文婷、徐祥丽)