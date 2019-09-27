王毅在联合国总部出席中华人民共和国成立70周年成就图片展开幕式

人民网联合国9月26日电（记者李晓宏 李凉 杨俊）当地时间9月26日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席中华人民共和国成立70周年成就图片展开幕式。联合国秘书长古特雷斯和菲律宾、厄瓜多尔、老挝、阿联酋、越南、沙特、朝鲜、俄罗斯、巴基斯坦等国外长及多国常驻联合国代表出席。
王毅在致辞中表示，再过几天，中国人民将迎来新中国70周年华诞。70年来，在中国共产党领导下，中国人民艰苦奋斗，创造出人类历史前所未有的发展奇迹。70年来，中国始终与世界同行，为世界尽责。中国取得的成就，不仅是中国之成就，也是世界之成就，更是人类之成就。
今天我们在这里展示的一幅幅图片，记录了中国人民团结奋斗的真实故事，记录了中国发展进步的辉煌成就，也记录了中国不断融入世界、为世界作出重要贡献的精彩历程。这里有中国制造的故事、人类减贫的故事、民族团结的故事、生态文明的故事、和平发展的故事，有合作共赢的故事，还有命运共同体的故事。
王毅表示，新中国成立70年，中国正青春昂扬，风华正茂。无论国际风云如何变幻，中国都将始终坚持自己的初心和使命，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，同时不断深化与世界各国的友好合作，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。
古特雷斯在致辞中祝贺中华人民共和国成立70周年，以及中国政府和人民70年里取得的令人瞩目的伟大成就。他表示，今年也是联合国在华40周年。40年来，中国积极参与联合国事务，坚定支持联合国工作，已经成为国际合作和多边主义的中流砥柱。明年是联合国成立75周年，联合国希望进一步加强国际合作，共同应对全球挑战。相信中国将为建设更加美好的世界做出更大贡献。
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