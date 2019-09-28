“少年强，则中国强”名家经典诵读会”在京举行

人民网讯 为庆祝中华人民共和国成立70周年，9月27日晚，由中国宋庆龄基金会、中国广播电影电视社会组织联合会有声阅读委员会共同主办的“未来讲堂·为新中国奋斗——‘少年强，则中国强’名家经典诵读会”在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心未来剧院举行。

活动旨在大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，激励青少年自强不息、努力进取、报效祖国。吴俊全、晓晏、王明军、徐俐、田薇、卫东、张宏等十余位配音、播音、主持、歌唱领域的名家联袂登台，用朗读和歌唱追忆新中国成立70年的光辉历程，弘扬、传播爱国主义精神，为青少年带来了一场特殊的思想品德课。

诵读会以《人民英雄纪念碑》碑文开场，三句碑文，使英雄之气激荡全场。伴随着朗读者真挚、深情的声音，“铿锵脚步”“赤子之心”“逐梦之光”三个篇章徐徐展开。现场的家长和孩子无不沉浸于声音之美，聆听着《黎明》《在云彩上面》《傅雷家书》《写给孩子们——为庆祝建国十周年而作》《祖国啊，我亲爱的祖国》《乡愁》《少年中国说》等名家篇章，体会着先辈雄壮艰辛的奋斗历程，感受着他们豪迈深沉的家国情怀，展望着辉煌灿烂的美好未来。听众席上，时而鸦雀无声，时而掌声雷动。

节目现场，小朋友争着表达自己的感受：“我都感动哭了”“我爱祖国”“我要做一个自强的少年”。家长们表示，各位艺术家用声音为我们展示了一幅既波澜壮阔又深刻细腻的历史画卷，爱国主义、家国情怀蕴含其中，感人肺腑，这是一次直达心灵的“讲堂”，是对孩子最好的爱国主义教育。

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