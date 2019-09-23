国际帆船大奖赛收官 中国队获赛季第三

人民网马赛9月22日电（记者刘玲玲）国际帆船大奖赛第一赛季22日下午于法国马赛落下帷幕，澳大利亚队在对抗赛中击败日本队获得总冠军。中国队在此前良好成绩基础上出色发挥，获得赛季第三名。英国、法国、美国队分获赛季第四、五、六名。

由于天气原因，原定于当天举办的两轮群发赛最终只进行了第一轮。中、英、美、法四支队伍对赛事第三名展开争夺。中国队舵手菲尔·罗伯森凭借短距离近岸赛的丰富经验和技巧，展现了自己在路线选择和近身对抗上的优势，稳稳掌控全局并第二个冲线。中国队最终以2分优势击败了英国队，成功夺得国际帆船大奖赛第一赛季第三名。

国际帆船大奖赛去年10月在伦敦宣布启动以来，来自澳大利亚、中国、法国、英国、日本和美国的6支代表队，使用当今世界上速度最快、技术最先进的F50水翼双体帆船，分别在悉尼、旧金山、纽约、考斯、马赛5个全球标志性的赛场展开角逐。

作为发展中梯队，中国队从一开始给自己设定的主题就是“学习”和“成长”。悉尼站初露头角，位列第四，表现非常不错；但在之后旧金山的大风环境中，队伍暴露了不少缺点和不足，遭遇滑铁卢，排名垫底；纽约站是重新找回信心的一站，获得第四名。而英国考斯站，则是一个小高潮，和别的队伍翻船、器材损坏等相比，队伍不仅平安完赛，还获得分站最好成绩——分站第三名。马赛站中国队无论在对船的熟悉度和操控度上，还是在团队配合上，都发挥出了最好水平，最终取得了赛季第三名的好成绩。

菲尔·罗伯森在接受记者采访时表示，昨天的一个小组赛胜利加上今天最终锁定赛季第三，终于让大家看到了中国队的实力。“中国队是一支年轻、有冲劲儿的队伍，一直都在学习和成长，”罗伯森说，“每个队员都在自己的岗位上发挥出最佳水平，今天的成绩我们都很满意。”他同时表示，尽管和冠军队伍还有一定差距，但此次比赛积累了丰富经验，相信通过之后的进一步磨合和训练，中国队在下一赛季将取得更好的成绩。

“这个成绩是对我们队员很大的鼓励，”绞盘手陈锦浩在赛后表示，“听到比赛成绩的时候，大家都欢呼了起来。我为我们的队伍、队员感到骄傲，也非常感谢所有支持我们的粉丝和观众。”另一名绞盘手刘明也表示，这一成绩的取得离不开团队的默契配合和充分准备，队伍将继续奋斗，争取第二赛季有更大突破。

国际帆船大奖赛赛事首席执行官拉塞尔·库茨肯定本赛季六支队伍的精彩表现：“过去八个月，六支队伍为全球观众带来了无与伦比的赛事体验。对于这个赛季，我很自豪。国际帆船大奖赛确实重新定义了帆船运动，证明这项运动足以跻身世界一流赛事行列。”

据了解，国际帆船大奖赛第二赛季将于2020年2月28至29日在悉尼开赛。

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