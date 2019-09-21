中国驻土使馆举行庆祝新中国成立70周年华人华侨座谈会

中国驻土耳其大使邓励(中)同与会华侨华人代表合影。 王传宝摄

人民网安卡拉9月20日电（记者 王传宝）中国驻土耳其大使馆9月20日在安卡拉举行庆祝中华人民共和国成立70周年华人华侨座谈会。中国驻土耳其大使邓励出席座谈会并发表讲话，旅土华侨华人及留学生代表30余人参加。

座谈会上，邓励大使表示，回顾新中国成立以来的70年，是众志成城、砥砺奋进的70年。新中国成就的取得，离不开广大旅土华侨华人和留学生的积极参与和倾力支持。大家团结互助、积极有为，为促进中土友好交流合作、推广中华文化等方面做出了积极贡献。驻土使馆将继续维护在土中国公民和机构的安全和合法权益。希望大家能充分发挥桥梁纽带作用，为中土交流合作牵线搭桥；继续发扬爱国爱乡传统，弘扬中华文化，传递好中国声音，维护祖国统一和民族团结。

与会代表纷纷表示，祖国是海外华人华侨的最坚强、最可靠的靠山。旅土华人华侨将牢牢抓住新时代中土两国关系发展的历史机遇，继续弘扬和传承中华文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

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