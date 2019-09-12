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在越中资企业举行招待会庆祝新中国成立70周年

2019年09月12日08:39  来源：人民网-国际频道
 
中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄
 中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄

人民网河内9月12日电（记者 刘刚）越南中国商会9月11日晚在首都河内举行欢度中秋喜迎国庆招待会。商会会员，各分会、企业联合会代表以及各界友好人士400余人参加招待会。中国驻越南大使熊波应邀出席并致辞。

熊波表示，新中国成立70年来取得的发展成就有目共睹。目前，中国人均国民总收入已达9732美元，高于中等收入国家平均水平，中国经济总量约占世界经济的16%。一个个举世瞩目的数字，证明了中国特色社会主义道路是完全符合中国国情的正确道路。

熊波表示，在越投资兴业的中国企业家群体，是“一带一路”建设的重要力量，希望企业家们继续坚持共商、共建、共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，共同为当地建设高标准、惠民生、可持续的优质项目工程。

越南中国商会会长顾朝庆代表商会在致辞时说，今日中国正以龙的姿态腾飞，像星星一样闪亮。今天我们欢聚一堂共同庆祝新中国成立70周年，祝福祖国繁荣昌盛、人民幸福安康！

顾朝庆表示，越南中国商会将继续在中国驻越南大使馆的指导下，更加团结齐心，进一步发展壮大。同时，商会将更加注重发展年轻力量，为商会队伍注入新鲜血液，共同把商会工作提升至一个新台阶，继续为促进中国企业对越投资和中越贸易稳定发展做出应有贡献。

据了解，越南中国商会是经越南政府有关部门于2001年8月批准成立的非营利民间社团组织，目前登记在册会员超过3000家，包括3个区域分会、12个企业联合会以及两个行业协会。商会以促进中越两国经贸和投资为宗旨，致力于增进两国工商界的了解和沟通，扩大经贸与投资合作。（完）

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(责编：燕勐、杨牧)
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