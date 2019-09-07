阿尔及利亚举办中国高等教育展

人民网阿尔及尔9月6日电（记者 尤铭）当地时间9月5日由中国国家留学基金管理委员会、中国驻阿尔及利亚使馆和阿尔及利亚高等教育部共同举办的“2019中国高等教育展”在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕，受到当地学生的广泛欢迎。

北京大学、人民大学、武汉大学、哈尔滨工程大学等来自全国的31所知名高校参与此次展览。中国国家留学基金管理委员会副秘书长王胜刚说，举办此次展览目的在于展现中国高等教育发展成果，介绍来华留学政策，提供更多奖学金机会，吸引更多优秀的阿尔及利亚学生来华留学。

阿尔及利亚高等教育部部长代表优素福·穆罕默德在展览开幕式上向前来参展的中国高校代表团表示欢迎，他说，目前越来越多的阿尔及利亚学生把中国当做更青睐的留学目的地，希望这次展览能够推动更多的当地学生到中国留学，为促进两国务实人文交流和延续传统友好做出贡献。

中国驻阿尔及利亚大使李连和表示，作为两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，中方一贯高度重视同阿方在高等教育领域的交流合作。2016年来，每年都有约250名阿尔及利亚学生赴华留学，同时阿方每年接收30名中国留学生在阿交流学习。两国高等教育交流与合作潜力巨大，前景光明。

展会上，阿尔及利亚学生向中国高校代表咨询留学信息踊跃。一名当地学生说，中国近年来经济、科技等领域发展迅速，中国高校的国际排名越来越高，他目前已经自学了中文，希望能够申请到奖学金赴华留学。（完）

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