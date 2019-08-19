中孟赴马里维和部队开展协同防卫演练

人民网约翰内斯堡8月19日电（记者 吕强） 马里加奥消息：当地时间8月16日下午，针对马里严峻的安全形势，中国第七批赴马里维和部队和孟加拉步兵营开展协同防卫演练，提升共同应对恐怖袭击事件能力。演练围绕“汽车炸弹在加奥超级营地北门哨位外侧爆炸，造成多名民事人员、中孟执勤人员受伤”为背景展开，具体包括“恢复防御态势”“批量伤员救治”“防范后续打击”等3个内容。

部署在联马团加奥超级营地的孟加拉步兵营，主要担负巡逻、警戒、护卫、处突等任务，是联合国主要出兵国之一。在营区防卫上，孟加拉步兵营协助中国警卫分队一起，担负起整个超营外围的警戒防卫任务，并建立了良好的情报信息共享机制。通过此次演练，中孟双方对任务分工、协同配合有了更加清晰的定位，有效提高了处置突发情况能力。

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