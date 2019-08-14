【网连世界】国外迪士尼让不让带食品入园？

【编者按】近日，上海迪士尼乐园因禁止外带食品入园登上舆论的风口浪尖。人民网发布《四问上海迪士尼：翻包、“双标”，凭什么？！》一文，引起网友们的高度关注。那么，国外的迪士尼乐园及大型主题公园是否允许携带食物入园？安检翻包时，游客的隐私权如何得到保障？禁带食物究竟为哪般？霸王条款有没有人管？本期网连世界带你了解外国游乐园在明文规定与人性化服务中如何抉择。

日本迪士尼：将人性化服务放第一

孙璐、滕雪、李沐航

东京迪士尼乐园入口，工作人员正在进行安检。安检人员基本以手触包体外部以及目测包内物品为主。孙璐 摄

东京迪士尼在日本开业36年间，通过扩建和改建逐渐发展成如今颇有日本特色的主题公园。加之服务人性也深受日本当地民众的喜爱，每年也吸引着不计其数的海外游客前来体验。

据迪士尼公司在日本的运营商东方乐园株式会社（Oriental Land Co., Ltd.）广告宣传部铃木介绍，为了能让游客感受到迪士尼的世界观，按照美国迪士尼公司的管理要求，东京迪士尼自1983年开园以来，一直贯彻执行禁止游客携带酒类、罐装饮料以及食物入内的规定。但是，东京迪士尼在执行过程中也体现出人性化的一面。在检票前的安检环节，工作人员会提醒自带盒饭的游客不能在园区内食用，需放在包内不能拿出或存放到储物柜中，如需食用则必须去往园区外特设的“野餐区域”。针对有食物过敏及有特殊饮食需求的游客，若同行人员在园内餐厅点餐，可以一同在餐厅内享用自带食物。东京迪士尼的官网页面也对相关规定进行了说明。

铃木说，东京迪士尼设立36年以来，每年会根据节日、季节不同推出各类丰富的套餐和食物，几乎没有见到过在园区内吃盒饭或饭团类食品的游客，也没有因此发生过纠纷。园区外特设的“野餐区域”利用率也非常低。

人民网记者在东京迪士尼乐园的安检处看到，包括小手包在内，游客入园时均需开包安检。安检人员基本以手触包体外侧以及目测包内物品为主，包内物品较多受到遮挡时，一般会示意游客自行出示或安检人员对物品进行手触检查。还有安检人员会对部分游客的物品进行扫描探测检查。

多位迪士尼乐园工作人员向人民网记者表示，原则上不含酒精的塑料包装饮料及独立包装的寿司卷、小零食等食品可以带入园内。罐装、玻璃瓶装类饮料，需要用筷子、勺子等进食的盒饭等食品禁止带入园内。记者在入园处接受安检时，在包内放入了一瓶塑料瓶饮料、一小包薯片，开包后即可看到，安检人员也予以放行。

在日本生活四年、现就职于东京当地某传媒机构的迪士尼忠实粉丝徐漾，每年都会去东京迪士尼体验。她告诉记者，东京迪士尼入口处的安检环节会进行检查，只需要开包经安检人员确认就能快速入园。徐漾说，每次体验项目都会有很多人排队，加上自己喝热水的习惯，所以每次去东京迪士尼，保温杯还有小零食都是自己的必备品。

记者现场与东京迪士尼工作人员核实，关于自带饮料和小零食确实不做限制，但是便当是不允许的。东京迪士尼也正是考虑到长时间排队问题，特意在人气项目的排队处，专门设置免费饮水装置，以方便解决大家的饮水问题。东京迪士尼的餐厅食物价格适中，游客基本选择园内消费。比如一个海鲜披萨，售价仅为700日元（约合46.9元人民币），而烤鸡腿也仅售500日元（约合33.5元人民币）。

徐漾告诉记者，这两款食物是她每次去东京迪士尼必点的，特别是海鲜披萨非常划算，餐厅销售的沙拉、曲奇、炸薯条的价格均在400日元（约合26.8元人民币）以下。而东京迪士尼在官方网站上也提供了“边走边吃”的店铺推荐，所有食物均不超过500日元（约合33.5元人民币）。

东京迪士尼园内除了有多家餐厅供游客选择外，还设有售卖瓶装饮料、冰淇淋、爆米花等零食的路边开放式商店。此外，还提供婴儿车、轮椅以及电瓶车等的租赁服务，如婴儿车租赁一天的费用为1,000日元（约合67元人民币）；轮椅租赁一天的费用为500日元（约合33.5元人民币）；电动轮椅租赁一天的费用为1,000日元（约合67元人民币）；电瓶车租赁一天的费用为2000日元（约合134元人民币）。而为了让身体不便的游客也能同样享受到游乐设施是带来的乐趣，园内还特意推出了坐轮椅可以体验的项目，并由专人提供服务。

东京迪士尼乐园园区内出售的烤鸡腿，售价500日元（约合33.5元人民币）。（图片由徐漾提供）

(责编：贾文婷、刘洁妍)