维和英雄，祖国不会忘记你

人民网黎巴嫩8月10日电（记者 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）“杜兆宇兄弟，我来自湖北；杜兆宇哥哥，我来自广西……。”8月10日下午16时，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队的官兵，在黎巴嫩南部希亚姆镇杜兆宇烈士牺牲的联合国观察哨旁，举行了隆重的祭奠仪式。

当医疗分队队长李如振宣布，为我们的战友杜兆宇同志脱帽默哀3分钟时，许多官兵都止不住流下了热泪，思绪让我们回到了2006年的7月26日零时30分（当地时间7月25晚7时30分），以色列军队空袭了该地，我国中校军衔的维和军事观察员杜兆宇不幸遇难，同时牺牲的还有来自芬兰、奥地利和加拿大的3名联合国军事观察员。

据悉，杜兆宇烈士牺牲的地区形势复杂，医疗分队为了这次祭奠仪式，很早就向相关部门提出申请，终于在西班牙和当地政府军队的护卫下实现了这个愿望。通过这次活动，我维和队员“牢记初心使命，传承维和精神，坚决完成赴黎巴嫩维和任务”的使命感进一步增强。

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