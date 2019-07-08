美联储警告：中美贸易战恐拖累美经济增长

参考消息网7月7日报道美媒称，美联储5日称，近几个月来，经济前景的不确定性有所增加，但它指出，美国经济的基本面仍然相对稳定。

据美国《华尔街日报》网站7月5日报道，美联储在提交给美国国会的半年度报告中称，经过连续10年的扩张，美国经济仍然稳固。但报告重申了决策者最近提出的警告，即贸易政策、全球增长放缓和其他问题对经济前景构成越来越大的风险。

美联储说：“自5月初以来，有关经济活动的新消息总的来说变得有些悲观，经济前景的不确定性增加了。”

报告称，官员们“将采取适当措施以保持扩张势头”。

报告还称，虽然金融系统仍比2008年金融危机前“更具韧性”，但对高风险商业贷款的担忧加剧了。

美联储说：“有迹象表明，新增杠杆贷款的信贷标准不够坚实，并且在过去6个月里进一步恶化。”

美联储还说，借贷成本上升或经济增长放缓可能对这些公司及其债权人构成“值得注意的风险”。

报告称：“这样的事态发展可能会加大经济活动的下行风险。”

按计划，美联储主席鲍威尔将于10日、11日在国会提交这份报告并作证。

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