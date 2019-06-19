崔天凯：无理质疑是对中美关系40年成就的否定

中国驻美国大使崔天凯在“美国华人华侨纪念中美建交40周年”活动上致辞 张梦旭摄

人民网华盛顿6月19日电（记者 张梦旭）6月18日,由美华总商会和美国香港总商会主办的”美国华人华侨纪念中美建交40周年”活动在美国国会大厦举行。中国驻美国大使崔天凯出席活动并发表了讲话。美国联邦参议员克里斯·范霍伦、联邦众议员孟昭文以及中美各界嘉宾近百人出席了活动。

崔天凯大使在讲话中指出，回首过去，任何人都不会怀疑，当年中美建交的战略决定是英明的、正确的，它改变了两国，也改变了世界。展望未来，中美关系仍将是世界上最重要的双边关系之一，中美关系发展得好，将继续造福两国，泽被世界。那些极力宣扬美对华经贸“吃亏论”，挑动中美经贸“脱钩”，甚至鼓吹“新冷战”的人，很明显不了解中国特色社会主义制度；不了解零和博弈、对抗冲突早已不合时宜；更不了解中美关系早已成为“你中有我、我中有你”的利益共同体。这些无理质疑是对中美关系40年成就的否定，也是对当前合作成果的挑战，必将危害中美关系的未来，危及全球的稳定和繁荣。

崔天凯大使强调，当今世界正经历百年未来有之大变局，面对变局，作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美必须对两国关系未来作出正确的战略判断，制定清晰的发展规划，才能继续维护和促进两国人民的根本利益和世界人民的共同福祉。中美两国要增进了解，避免误判；相互尊重，妥处分歧；把握方向，加强合作；夯实基础，顺应民意。

香港总商会主席陈善莊表示，中美建交40年前，两国建立了从无到有的友谊，两国在文化和经济上联系不断加深，为两国人民和世界带来了巨大福祉。我们相信中美一定能实现合作共赢。他说，过去两国高层及各级别交往日益频繁，双边各领域交流合作不断深化，分分秒秒都在创新历史，在个这纪念中美建交40周年的时刻，希望两国之间能有更加稳定的中美关系，让两国人民共筑梦想，友谊长存。

美国基辛格中美关系研究所主任戴博说，今天中美关系面临一些困难，尤其是有些美国人认为美国在两国交往中吃了大亏。那么在纪念两国建交40周年时，我们有必要回望一下两国40年前为什么要接触。事实上，中美这40年的交往对两国和世界都是非常有利的。当前美国对中国的抱怨，主要来自于对自身的不自信。中美双方存在广泛的共同利益，非常有必要继续保持合作。破坏中美关系会伤害每一个人的利益。

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