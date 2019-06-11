【网连世界】ETC如此便捷 国外都在用

编者按：日前，中国高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施的时间表正式出炉。根据国家发改委、交通运输部近日联合印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，到今年年底，全国ETC用户数量将突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖，ETC车道将成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式。ETC（Electronic Toll Collection System），中文全称“电子不停车收费系统”，是目前世界多国都在大力推崇的先进支付方式。美国、日本等国家不停车收费系统比较普及，是司机出行的首选。

美国：提高ETC普及率 不是为了优惠而优惠

邓圩 宫欣

根据美国联邦公路管理局统计，全美有超过27万公里（16.7万英里）高速公路，其中收费公路超过9700公里，虽然收费路段占比不多，但随着州级公路系统老化，重建这些道路的维修成本远高于原始成本，收费公路开始越来越受到欢迎。

据美国智库机构皮尤研究中心2017年统计结果显示，全美有34个州拥有至少一条收费高速公路、桥梁或者隧道，还有17个州未设置收费路段。国际性组织国际桥梁、隧道和收费公路协会（IBTTA）的执行董事Pat Jones表示，现在有越来越多的州表示要添加收费路段，“我们看到像康涅狄格州，密歇根州，怀俄明州等还没有设立收费路段的州已经表现出了兴趣。”

有些州的行动跑在了“兴趣”之前，德克萨斯州、科罗拉多州、佛罗里达州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州都在2018年开通了新的收费公路或收费车道。

资料图：美国34个州拥有至少一条收费高速公路、桥梁或者隧道

与收费路段相匹配的电子道路收费系统（ETC）也随之变得越来越普及。根据IBTTA的调查报告显示，美国34个州的129个收费运营商和334个收费设施中，有198个收费设施除了电子收费方式之外，还收取某种形式的现金。

弗吉尼亚州、宾州、堪萨斯州、俄亥俄州、新罕布什尔州和其他地区正在减少现金通道的数量，逐渐转向电子收费。弗吉尼亚州的15条收费公路和桥梁中，只有3条拥有投币机，佛罗里达州的收费公路只有少量投币车道，迈阿密的路段已不再接受现金，宾州收费公路的9条收费路段，只有4条接受现金。

为了节省司机等待时间，减轻道路拥挤压力，减少车辆堵塞导致的环境污染。ETC越来越符合现代城市发展的需要。

1989年，达拉斯北德克萨斯收费公路安装了第一个美国电子道路收费系统，1990年，纽约州、新泽西州和宾夕法尼亚州三个州与七个机构组成了E-ZPass机构，此后逐步形成了覆盖美国中西部和东部的大多数收费公路、桥梁和隧道的ETC系统网络—— E-ZPass。南至佛罗里达州，西至伊利诺伊州，司机们都可以无缝体验E-ZPass的便捷。

大多数E-ZPass的车道都是经过改装的人工收费车道，配有相同系统转发器的车辆可以完全避开人工现金收费站，使用电子收费，收费系统可以通过E-ZPass的转发器或者车牌识别进行自动收取通行费。在全美其他地区也有类似E-ZPass的系统。包括覆盖整个加州的Fastrak、伊利诺伊州的I-Pass、佛罗里达州的SunPass、南卡罗来纳州Palmetto Pass、和乔治亚洲的Peach Pass等等，不过这些系统目前大多不能相互通用。根据IBTTA统计，截止到目前全美安装了ETC系统的用户超过了3700万，其中有超过2159万个E-ZPass的账户。

E-ZPass的分布情况（资料图）

非E-ZPass系统网络的各地区其它ETC系统分布情况（资料图）

美国不同类型的ETC系统的办理方式和要求都一样。需要用户先购买ETC转发器，在到官网去注册账号，绑定车辆和个人信息后，把转发器贴到车辆的挡风玻璃上即可顺利通行。每个ETC标签对应安装车辆的类型都会写进程序里，当标签工作正常，经过收费车道的时候，标签的有关信息将被读取并接受，不同标签类型的车辆收费标准也不一样，如果标签里车辆类型信息与实际车辆不符，将会造成收费金额产生错误。严重的话，会致使标签持有人违规，造成大额罚款，比如绑定小轿车的ETC转发器用在巴士或者货车上就会造成违规。为了避免这种情况发生，ETC不同类型的转发器会在标签上使用不同颜色作为区分，以E-ZPass举例，商用车辆和政府公车的标签是蓝色，小轿车的标签是白色，救援车辆的标签是橙色的。如果不是ETC的用户而误上了ETC的专门道，车主可在使用后的规定时间内缴清通行费即可免除惩罚，否则ETC的电子系统会记录下车辆的信息，将罚单发送给车主。

美国ETC转发器通过网络、超市、卖场等都可购买，并且都有不同的折扣优惠。购买转发器后，ETC用户必须支付最低预付款，通行费将从用户账户余额中扣除，以后用户可以选择在账户余额较低时自动存入预付款，或者也可以通过电话或者收费机构的网站手动提交预付款。使用ETC的用户可享受范围广泛、灵活多样的优惠政策服务。一般的优惠方式有可以给全ETC用户一个总折扣、在非高峰期设定不同的定价、给通勤旅客一个最低消费标准、给用户一个时段内采取包干制、给合乘用车客户优惠、给收费设施附近居民的优惠等等。

以覆盖加州的Fastrak为例，Fastrak的用户在通过金门大桥时可享受1美元的折扣，此外如果在一天的通勤时间内，在州拥有的收费桥上通勤两次，车辆的第二次通勤将会享受减少50美分或者合乘收费减少25美分的折扣。通勤时间定义为周一至周五上午5点至10点和下午3点至晚上7点。

另外为了缓解交通拥堵、合理分流，旧金山湾区大部分路段还为有两人及以上的合乘乘客的Fastrak用户开设快速车道，并且还可以享受通行费优惠。

不同的ETC系统的优惠政策都不一样，但是他们的优惠政策都是一个目的：增强人们对ETC的接受和认同，并不仅仅是为了优惠而优惠。

(责编：贾文婷、刘洁妍)