人民网喀土穆6月8日电 “传承端午文化·弘扬家国情怀”—端午文化交流活动5日下午在中国第九批赴南苏丹维和工兵分队营区举行。活动期间，除了包粽子、吃粽子体验，还为维和友军官兵讲解中国挂艾草、赛龙舟、绑五色线等民间习俗，进一步帮助维和友军官兵了解端午知识，体味中华传统文化。

“棱角分明的外形，象征着屈原刚直不阿的品格；雪白的糯米，意味着屈原廉洁清贫的一生；那颗红枣既是屈原对国家的一颗赤胆忠心。”盛志龙说，小时候，每到端午节，家人们都会围坐在一起包粽子、吃粽子。

柬埔寨宪兵队的万瑞思是个中国美食爱好者，曾多次到中国营区学习做中国菜。他告诉笔者，原本只知道粽子是个好吃的食物，通过今天他知道吃粽子还是对爱国家、爱人民的典范—屈原的祭奠。

勤务中队魏梦林说：“在端午节这个传统节日里，吃着香甜的粽子，厚植对家的眷恋、对祖国的热爱，也能够激励我们更好地完成好维和任务。”

“中国是个美丽的地方，我爱中国。”曾赴中国留学的孟加拉步兵营总工程师阿齐兹中校说：“我愿意将中国传统文化传播给更多的人，让他们也爱上中国文化，爱上中国。”

中国第九批赴南苏丹维和工兵分队领导王家会介绍说，在万里之外的非洲维和任务区，举行传统节日庆祝活动，既有利于传承优秀传统文化、凝聚民族精神，同时也是一个文化交流的平台，向外国友人讲好中国故事、展示中华文化，增进友好交流。

（中国第九批赴南苏丹维和工兵分队赵阳阳、贾方文供稿）

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