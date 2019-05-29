水域游览、豪华住宿 拥有私人游船的酒店更具吸引力

体验乘坐私人船只在闪闪发光的水域游览的兴奋，同时不必放弃岸上住宿的舒适。

这些世界各地拥有私人船只的豪华酒店，可以让你拥有这一切。

卡莱尔湾度假村，安提瓜

拥有白色沙滩，卡莱尔湾（Carlisle Bay）87间套房度假村也很特别，水上运动，网球和雨林徒步旅行等活动让你会很忙碌。

你还可以登上度假村的游艇，进行深海捕捞，或乘坐游船沿着海岸进行日落游览。

Elivi Skiathos，希腊

入住这个位于Pounta半岛的智能五星级酒店Elivi Skiathos，避开老套的环岛屿路线，探索一些鲜为人知的地方。

在豪华游艇上进行的典型的一日游巡游，包括参观无人居住的Arkos和Dasia岛，在蓝洞（Blue Cave）进行潜水和游泳，然后向西侧航行前往斯科派洛斯岛。

Caresse，博德鲁姆，土耳其

Caresse，这家精品风格的度假酒店位于爱琴海（Aegean Sea）幽静的海湾，是放松身心的理想场所。

距离博德鲁姆（Bodrum）也很近，所以如果你想要更多的行动，那里有餐馆和酒吧。

穿上装备，登上度假村的豪华游艇进行海岸游览。

Alex，瑞士

Alex酒店将于8月15日开业，这家精品酒店拥有44间客房和套房，许多客房和套房均设有私人露台，享有湖景。

酒店安排的私人游船非常适合一日游并可以在船上享用午餐。

安纳塔拉基哈瓦别墅，马尔代夫

你可以离开水上别墅Anantara Kihavah，在Ocean Whisperer游艇度过一晚。

这是一艘75英尺的豪华游艇，前往Kudarikilu，你将有机会与海龟、海豚和鲨鱼一起潜水。

Ballyfin，爱尔兰

在Slieve Bloom Mountains山脚下的乔治亚风格的Ballyfin酒店豪宅中体验爱尔兰的绅士生活，酒店设有20间卧室。

你可以乘坐带有私人管家在游船在湖上游览，并享用午餐。

Hoshinoya，日本

小船是服务客人的重要组成部分，从渡月桥（Togetsukyo Bridge）附近的码头办理登船，沿着大井河（Oi River）前往度假村。

当你到达酒店时，工作人员传统的问候让你感受到温馨和平。酒店的设施包括冥想和水疗护理。

埃斯特别墅，意大利

埃斯特别墅（Villa d’Este），入住这座精美的16世纪别墅，享受甜蜜的生活。

如果你厌倦了室内和室外温水游泳池，可以乘船游览Tremezzo和Bellagio湖畔小镇，或租用酒店的传统蒸汽浴室，获得特别的享受。

Casa San Agustin，哥伦比亚

Casa San Agustin，这家典雅的酒店位于卡塔赫纳，拥有三座经过修复的17世纪住宅。

你可以乘坐私人游船前往偏远的Isla Baru，在那里的白色沙滩为你提供一天的盛宴，水果、饮料和美食。

(责编：燕勐、刘洁妍)