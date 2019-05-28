沙滩、博物馆、购物中心 萨拉索塔是有着各种乐趣的地方

Siesta Key海滩，以其由99％石英晶体制成的柔软粉砂而闻名。

海滩、博物馆、野生动物以及时尚的餐厅，有一个地方你可以选择在此度假，这就是佛罗里达的萨拉索塔（Sarasota），有着各种乐趣的地方。

萨拉索塔位于坦帕（Tampa）南部的海湾沿岸，拥有令人难以置信的35英里海岸线和屡获殊荣的沙滩。

其中一个突出的沙滩是Siesta Key海滩，以其柔软的粉状沙子 ——99％的石英晶体，以及加勒比海般清澈的海水而闻名。

利多海滩（Lido Beach）拥有宁静的氛围，是尝试水上运动或享用美味龙虾卷的理想场所。

或者为了自然魅力，尝试Manasota海滩。这是拾贝壳或简单地建造沙堡的最佳地点。此外，一定要前往被称为“世界鲨鱼之都”的威尼斯海滩。

要探索海岸的秘密，Mote海洋实验室和水族馆是一个理想之地。

它拥有超过100种海洋野生动物，包括着名的海牛、海龟和各种形状和大小的鱼类。

而在佛罗里达州最大的Myakka州立公园，位于城市的边缘，可以看到野外生物。

在这里，你可以划独木舟或皮划艇沿着Myakka河游览。

在玛丽塞尔比植物园（Marie Selby Botanical Gardens），客人可以观赏成千上万种不同的花卉和植物，包括6000多种兰花。

孩子们会喜欢雨林花园，这里还拥有一个热带玻璃屋温室，郁郁葱葱，占地15英亩土地。

对于文化景点，最好的地方之一是瑞格林（The Ringling），是佛罗里达州艺术博物馆。

它是美国最大的艺术和文化收藏地之一，坐落在占地66英亩的庄园。

在艺术博物馆，游客可以看到来自世界各地的永久收藏珍品。

其中一个亮点是马戏团博物馆，里面摆满了游行车、海报、闪闪发光的服装以及修复过的私人铁路车和表演者的大炮。

在夜生活方面，萨拉索塔拥有多元化的餐厅、时髦的屋顶休息室、提基酒吧和众多现场音乐场所。

有许多表演，如专业芭蕾舞、歌剧和管弦乐队表演。

如果你想去萨拉索塔购物，该地区有8个购物区，包括最新的室内购物中心、UTC购物中心和着名的St. Armand's Circle户外购物区。

此外，萨拉索塔距离奥兰多着名的景点仅两小时车程。

(责编：燕勐、杨牧)