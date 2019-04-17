古老装饰 美味食物 屡获殊荣的城堡酒店

兰利城堡（Langley Castle）是英格兰东北部的年度最佳酒店，它已经赢得了六次冠军，以热情好客而著称。
这是诺森伯兰郡（Northumberland）唯一的城堡酒店，位于海顿桥（Haydon Bridge）村外一英里处，非常完美。
拥有“中世纪堡垒”装饰的城堡酒店，墙上挂着挂毯，楼梯上有盔甲和铁吊灯。
客房拥有四星级酒店的所有现代化设施。楼塔客房，位于炮塔顶部，虽然不是最大的，但是最受欢迎的客房之一。每天早上你可以看到哈德良长城（Hadrian's Wall），这是2000年前由罗马人建造的强化边界。
这家古老的城堡酒店距离纽卡斯尔市只有很短的车程。
城堡中有九个客房，另外周围还有18个建筑物。
时髦又美味，酒店设有一间小型鸡尾酒吧和一间供应豪华美味食物的餐厅。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】