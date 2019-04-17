古老装饰 美味食物 屡获殊荣的城堡酒店

兰利城堡（Langley Castle）是英格兰东北部的年度最佳酒店，它已经赢得了六次冠军，以热情好客而著称。

这是诺森伯兰郡（Northumberland）唯一的城堡酒店，位于海顿桥（Haydon Bridge）村外一英里处，非常完美。

拥有“中世纪堡垒”装饰的城堡酒店，墙上挂着挂毯，楼梯上有盔甲和铁吊灯。

客房拥有四星级酒店的所有现代化设施。楼塔客房，位于炮塔顶部，虽然不是最大的，但是最受欢迎的客房之一。每天早上你可以看到哈德良长城（Hadrian's Wall），这是2000年前由罗马人建造的强化边界。

这家古老的城堡酒店距离纽卡斯尔市只有很短的车程。

城堡中有九个客房，另外周围还有18个建筑物。

时髦又美味，酒店设有一间小型鸡尾酒吧和一间供应豪华美味食物的餐厅。

(责编：燕勐、杨牧)