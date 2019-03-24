“千亿像素看中国”展览在罗马开幕 中意文化交流谱华章

人民网罗马3月23日电（记者柴哲彬 陈灿）一幅幅新旧交错的影像，展示着新中国成立以来城市的发展变迁；一张张中国面孔在天南地北、田间巷尾、春夏秋冬，汇聚成勤劳乐观、追逐梦想的当代中国人群像；旋即，一张巨幅城市全景照跃然屏上，观众于指尖缩放中领略城市细节之美……当地时间3月22日，“千亿像素看中国——城市与人”互动主题展在罗马开幕。

展览由中国国务院新闻办公室、中国驻意大利大使馆、中国外文局共同主办，以丰富的影像资料、贴近意大利艺术设计氛围的展陈手段，辅以具有科技感的互动方式，着力呈现新中国成立70年来的发展变迁及中国人的现代生活面貌，向国际社会客观、真实、立体地展示中国的发展成就。同时，展览还聚焦中国和意大利经贸人文交往，讲述了意大利企业在中国的发展、意大利人在中国的工作与生活等，表达出中国与世界互利共赢的开放思想。

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