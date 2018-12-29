四国携手打造区域安全合作典范

人民网老挝孟莫12月29日电 （记者 孙广勇） 12月19日，记者从泰国清盛来到“金三角”水域，蓝天白云分外晴朗，奔腾不息的湄公河上中方巡逻艇编队鸣起汽笛，向老挝缅甸泰国的巡逻艇致意，巨大的汽笛声响彻云霄。湄公河上商船船员和乘客纷纷掏出手机拍照，不少人向执法人员挥手致意。长期在湄公河上跑船的一位船长对记者说:“每次看到中国巡逻艇上的五星红旗就热血沸腾，联合巡逻执法编队在，我们跑船的就放心，感谢四国联合执法为湄公河带来了安宁！”

“四国联合执法，保障了湄公河的正常航运安全和沿岸安宁”

旱季的湄公河水面不宽，沿岸泰国老挝的村庄和缅甸的山峦清晰可见，除了水上巡逻艇，记者看到泰国一侧道路上也有军警在巡逻，老挝的码头也有警力执勤。泰国预防打击湄公河流域违法犯罪指挥中心蒙迪中校告诉记者，泰方多部门参与联合执法，水面有清盛水警的巡逻艇，陆地上部署了清盛警察局的警力，此外还有帕莽军营湄公河水上部队的支援。缅甸方面则派出万崩水警分局的巡逻艇和大其力警方在河面和陆地巡逻。

记者看到的是中老缅泰第77次湄公河联合巡逻执法行动的一幕。此次行动四国采取分段巡航与全线联合巡逻的方式相结合，从中国关累港出发至老缅泰交界的“金三角”水域返航，全程500余公里。行动期间，采取定点查缉、机动查缉与联合走访相结合的方式，加大联合巡逻执法力度，打击湄公河流域走私、偷渡等跨境违法犯罪活动，确保流域安全稳定。

在中方53901巡逻艇上，云南公安边防总队负责人对记者说：“巡航期间，四国共同分析研判湄公河流域治安形势，磋商应对措施，并派出联合执勤小分队在‘金三角’、老挝孟莫、班相果等重点水域开展水陆联合查缉等活动。11月，还在孟莫举行“守望—２０１８”水上联合反恐演练和陆上警务实战技能演练，旨在共同提升四方执法队员联合处置各类突发事件的应急处置能力和协同配合能力。”

随着四国合作不断加深，联合巡航形成常态化机制。“四国每月举行一次指挥官培训会、情报交流会，对沿岸情况进行研判，湄公河的治安形势越来越好，”缅甸万崩水警分局171艇艇长耶敏特说。

“经过几年的联合执法，四国执法人员都成了好朋友，合作也从警方扩大到港务、海关等多个部门，”蒙迪说，“以前‘金三角’水域是真空地带，非法分子活动猖獗。目前有四国人员联合执法，保障了湄公河的正常航运安全和沿岸安宁。”

除了开展航道上的巡逻外，四国还加大了对沿岸的安全管控，并在中国旱泉滩、老挝孟莫、班相果设立联络点，由中国警察与老挝人民军共同驻守。记者乘小船从清盛行驶近一个小时，前方出现了一个码头，巨大的牌子上写着“班莫 255.8公里”，码头后面一座整齐的营区，营区内高耸的中老缅泰四国国旗迎风飘扬，这里就是孟莫联络点。

联络点内，中老执法人员正在进行联合训练，除了射击、擒敌、反恐之外，还有巡逻船驾驶等科目。老方指挥长素立万少校对本报记者说：“通过与中国警察的训练和协作，老挝人民军士兵的战术水平、驾船技术都得到提高，双方合作很好。老挝从首航就积极参加联合执法，各方合作十分顺畅，因为打击违法、保障湄公河安宁，是四国共同的需求和愿望。”

“增加投入就是因为对湄公河安全有信心，湄公河航运会越来越繁荣”

“公司从2017年5月开始关累至清盛的湄公河旅游业务，游客可以乘坐游船欣赏沿岸风光，体验中老缅泰四国风情，每个月有上千位游客，”在中国关累港，旅游公司王经理向记者介绍旅游线路，“以前，担心湄公河的安全问题，基本没有客运，现在有四国联合执法，我们才放心地开通了这条旅游线路。”

在泰国清盛港，也开展着乘船游览公河的项目，港口停靠着几艘能容纳300多人的游船。“清盛旧港将改为专用旅游码头，计划每年迎接10万人次的外国游客，”清盛市市长差亚吉告诉记者，泰国提出“四国五城旅游合作构想”，以中国景洪、泰国清迈、清莱、老挝琅勃拉邦、缅甸景栋的同源文化为基础合作发展旅游，“联合执法保障了澜沧江-湄公河航道上行船安全，有利于发展以清盛、景栋、琅勃拉邦、景洪的旅游大航线。”

在老挝一侧的木棉岛市场，临近新年，游客熙熙攘攘。销售太阳镜的老挝女孩叻湛告诉记者，每天有两三千人到这个有近百家店铺的市场，自己每天能挣6000多泰铢。“1月份要举办木棉节，肯定更热闹。湄公河安全了，来‘金三角’旅游的游客越来越多，”叻湛说。

在湄公河四千多公里的河道上，从景洪到清盛一段航运最为繁忙，大量物资在中国、缅甸、老挝、泰国之间运输往来。江面上装满货物的各国船只或顺流而下，或逆水而上，构成一幅繁忙的运输画面。清盛海关关长蓬萨告诉记者：“2018年清盛港进口货物额约7亿泰铢（1元人民币约合5泰铢），出口货物额约185亿泰铢，湄公河运输对沿线意义重大。”

据相关部门统计，自四国开展联合巡逻执法以来，进出中国关累、老挝孟莫、缅甸万崩、泰国清盛的船舶数量已远远超过了停航前水平。根据清盛港的统计，2018年在港务局登记的中国船只有58艘，老挝船只有502艘、缅甸船只55艘、泰国船只21艘。而在景洪港的多个船厂正在建造可载货达500吨以上的货船。

清盛港务局局长素拉纳告诉记者，联合巡逻执法保障了湄公河上安全的运输环境，以前河上最大的是350吨级的货船，目前500吨级的大船在逐步增多。泰国政府投资建设的清盛新港也开始运营，并从传统的散装改进为集装箱运输，“政府和船主增加投入，就是因为对湄公河安全有信心，湄公河航运一定会越来越繁荣。”

从单一的联合巡逻发展到联合扫毒、联合搜救等多元化合作模式

自2011年12月10日开展联合巡逻执法行动以来，7年间，中老缅泰四国已累计开展77次湄公河联合巡逻执法、派出执法船艇654艘、执法队员12297人、总航程4万余公里，救助遇险商船123艘，查获毒品582.28千克，为数千艘中外船舶护航，有力维护了“黄金水道”的安全稳定，四国湄公河流域执法安全合作已成为国际执法安全合作的典范。

7年来，四国执法安全合作越来越密切，联合巡逻执法已实现每月一次常态化运行，并从单一的联合巡逻发展到如今的联合扫毒、联合搜救等多元化合作模式，从传统合作领域拓展到打击恐怖主义、非法出入境、拐卖人口、网络犯罪、文化交流等新的合作领域，着力打造安全稳定的“平安航道”。

“我们的首要任务就是要保证湄公河流域过往商船的绝对安全。四国执法部门先后建立了水上联合搜救、治安形势信息共享、联合处置突发事件、重大疫情应急响应等机制，有力维护了湄公河流域的安全稳定，”云南省公安边防总队负责人对本报记者说。

一次次的巡航给沿岸各国居民和商船带来了安全感，昔日的湄公河“黄金水道”也再现繁荣。生活在湄公河流域的百姓能够安心生活、放心挣钱，成为联合执法最大的受益者。在老挝波乔省莫村生活了几十年的村民坎平说：“我们世世代代生活在湄公河畔，联合执法让我们生活更安宁。”

同饮一江水，命运紧相连。“湄公河沿岸有很多村庄，不少民众从事货运或者打渔。自从联合巡逻执法开展以来，老百姓的生活得到了很大的改善，沿岸百姓有了很大的幸福感，这是造福四国的大好事，联合巡逻执法已成为守护这条‘黄金水道’稳定平安的正义力量，也成为不同国家开展执法安全合作的成功典范，”老挝南塔省军区司令因乔说。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)