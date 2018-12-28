爱飞机？图卢兹的博物馆便是度假者的终极幻想

图卢兹已成为法国航空中心一百多年，目前，一个纪念这些长途飞行开拓者的新博物馆在蒙托德兰的前机场开放。

孩子们可以驾驶虚拟的双翼飞机、参观和平号空间站，以及乘坐巨大的“牛头怪”。

这个城市与飞行的联系始于1917年，那时法国军队的飞机就是在那里制造的。

在飞行先锋队中，扮演历史性飞行员的演员讲述了他们的功绩。

游客可以参观正在建造的世界上最大的双层A380客机，然后爬上协和飞机的驾驶舱。

在以宇宙为主题的区域，可以参观一个全尺寸的和平号空间站原型、爬上联盟号发射舱，甚至去了解宇航员是如何使用厕所的。

街头戏剧公司La Machine展示了其巨型创作“牛头怪”，游客可以乘坐在50英尺高、50吨重的巨大机械“牛头怪”的背面。

这里还有同样古怪的酒店，Mama Shelter酒店有一个巨大的天花板壁画，还配有头盔灯罩，最近还免费提供电影。

(责编：燕勐、杨牧)