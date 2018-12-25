人民网>>国际

苏丹总统巴希尔现身打破“遇刺”传闻 承诺将进行经济改革 

2018年12月25日07:07  来源：人民网-国际频道
 
苏丹总统巴希尔与苏丹情报和安全局领导层举行会议（图片来源SMC）
苏丹总统巴希尔与苏丹情报和安全局领导层举行会议（图片来源SMC）

人民网喀土穆12月24日电 （记者 李逸达）面对国内民众抗议浪潮，苏丹总统巴希尔日前强调，国家将坚定推进经济改革，以保障民众“有尊严的生活”，将采取有力措施来恢复民众对于银行机构的信心。

巴希尔同时呼吁民众不要听信谣言，“警惕各种抹黑政府以及散播悲观情绪的企图”。此前，关于“巴希尔被其警卫枪击”、“总统遭军队高层逼宫”等传言一度甚嚣尘上。

24日晚，巴希尔与苏丹情报与安全局领导层会面时作出上述表态。他还称赞情报部门与军队密切配合，在保护民众生命财产安全、保障物资供应等方面发挥了重要作用。

因抗议经济状况不断恶化、通货膨胀严重、生活必需品供应短缺且价格飞涨，自12月中旬开始，苏丹多地爆发民众游行活动，示威者与军警发生冲突，至少已造成8人死亡。

近日，游行示威仍在苏丹恩图曼等地继续进行。苏丹部分工会组织号召民众25日在首都喀土穆举行大规模游行，要求巴希尔政府弃权下台，“将权力让渡给人民”，“乌玛党”等反对党也积极响应。

【1】【2】
(责编：张进 (实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中日韩FTA谈判应加速 以助推经济全球化　　当前，全球贸易保护主义、单边主义势力抬头，经济全球化和自由贸易体制受到冲击，全球经济风险挑战加剧，因此加快中日韩自贸区谈判的重要意义比以往更加凸显。中日韩三国一衣带水，是东亚地区非常重要的三个经济体。中日韩自贸区建设被看作是推动东亚乃至亚太…【详细】

国际

新时代的中国提供全球经济发展新机遇 全球瞩目、世界期许，首届中国国际进口博览会即将开幕，黄浦江畔正迎来“不一般”的历史性盛会。改革开放40年，中国发展剑及履及。值此改革开放40周年的历史节点，作为我国推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，首届进博会将进一步向世界昭示中国改革不停顿、开放不止步的坚定决心。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved