苏丹总统巴希尔现身打破“遇刺”传闻 承诺将进行经济改革 

人民网喀土穆12月24日电 （记者 李逸达）面对国内民众抗议浪潮，苏丹总统巴希尔日前强调，国家将坚定推进经济改革，以保障民众“有尊严的生活”，将采取有力措施来恢复民众对于银行机构的信心。

巴希尔同时呼吁民众不要听信谣言，“警惕各种抹黑政府以及散播悲观情绪的企图”。此前，关于“巴希尔被其警卫枪击”、“总统遭军队高层逼宫”等传言一度甚嚣尘上。

24日晚，巴希尔与苏丹情报与安全局领导层会面时作出上述表态。他还称赞情报部门与军队密切配合，在保护民众生命财产安全、保障物资供应等方面发挥了重要作用。

因抗议经济状况不断恶化、通货膨胀严重、生活必需品供应短缺且价格飞涨，自12月中旬开始，苏丹多地爆发民众游行活动，示威者与军警发生冲突，至少已造成8人死亡。

近日，游行示威仍在苏丹恩图曼等地继续进行。苏丹部分工会组织号召民众25日在首都喀土穆举行大规模游行，要求巴希尔政府弃权下台，“将权力让渡给人民”，“乌玛党”等反对党也积极响应。

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