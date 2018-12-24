2018华盾沙龙年会举行 研讨安保企业海外发展之路

图为北京中安华盾负责人罗颖致词

人民网讯 2018华盾沙龙年会日前举行。北京中安华盾负责人罗颖出席年会并发表致词。中国现代国际关系研究院原院长陆忠伟、中共中央对外联络部原副部长于洪君在年会上先后发表了题为《中国海外安全利益保护形势及前景》、《中国海外安全利益保护的顶层设计》主旨演讲。三狮国际实业副总经理赵志江主持年会。

出席年会的还有原外交部发言人、中国政府阿富汗事务特别代表孙玉玺，原中国驻俄罗斯国防武官王海运，中国公共外交协会副会长吕凤鼎，有关院校和研究机构的专家学者，以及保安业界的代表和其他相关人员等共计100余人。

罗颖在致词时表示，与往年相比，本次年会呈现出很多新的变化和新的特点。这些“变”与“不变”，也正是这两年中国海外利益保护事业发展历程的缩影。总结主要有以下三点：一是使命任务不变，但我们的海外利益保护工作变得更艰巨、更复杂。二是核心议题不变，但我们的交流与碰撞变得更加走向实操层面，更加丰富、更接地气。三是核心团队不变，但我们的“朋友圈”变得更大，关心海外安保的各界朋友也更多。

中国现代国际关系研究院原院长陆忠伟在作主旨演讲时表示，海外安全利益保护形势持续深刻变化，今后较长一段时期，将面临几个特殊时期叠加、多种威胁因素交织。所谓特殊时期是指，对外直接投资持续增长期，“一带一路”倡议的投资项目密集落地期；与此关联，企业公民要求政府维护权益、加大领事保护的诉求集中期，即维权需求与处突效果的矛盾交织期。海外利益安保是世界级大国标配，即是国家外交与安全事务的延伸。它以国家利益为准则，以人民安全为宗旨，致力于打造平安体系，增加中国企业和公民走出去的安全感。这项工作是扩大开放国策的重要保障。

年会由北京中安华盾主办，主题为中国安保企业的海外之路，相关议题为海外安保需要政策/法律与资金支持、海外安保市场分析、海外安保人才队伍建设、中国先进安全技术助力海外安保。年会聚焦迫切的现实问题，着重进行政策解读和专家对话，旨在促进中国的安保企业认清海外安保市场前景，寻求务实合作，探索可行路径，推进海外安保服务专业化、规范化和国际化。

中安华盾自2015年12月召开首届华盾沙龙年会后，每年12月份都召开一届年会，主题聚焦中国海外安全利益保护，邀请专家学者和有关人士进行研讨，并且受到了国内保安业界人士的关注与好评。（王南）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)