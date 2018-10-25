中国儿童少年基金会公益复兴号“爱的专列”首发

人民网讯 10月24日，中国儿童少年基金会携手华铁传媒推出的儿童公益宣传高铁列车——G10次高铁列车“爱的专列”在上海虹桥火车站首发，活动旨在弘扬公益慈善文化，号召公众关注和支持儿童慈善事业。

爱心专列将往返于京沪两地，车厢内全部平面广告用于支持中国儿童少年基金会的项目宣传，表达“爱，给予未来无限可能”的公益主题。此举是中国儿童少年基金会与其战略合作伙伴华铁传媒在中国高铁媒体领域开展的一次公益合作。

“爱的专列”车厢内的头片、桌贴、海报展示了中国儿童少年基金会的重点品牌项目，包括关注儿童教育的“春蕾计划”、守护儿童安全健康的“安康计划”、关爱留守儿童的“儿童快乐家园”、为贫困和困境儿童提供爱心套餐的“hello小孩”，以及倡导亲子阅读的“阅成长计划”等。

在“爱的专列”首发仪式上，中国儿童少年基金会秘书长朱锡生、华铁传媒集团副总裁李宏蕊、中国铁路上海局集团有限公司所属上海铁路文化广告发展有限公司副总经理沈鹏，先后表达了对儿童慈善事业的支持、倡导与美好的祝愿，并共同挥毫，完成“用行动为公益发声”画轴的绘制，见证专列的启程。

仪式上，11位来自上海“天使知音沙龙”的自闭症孩子来到现场，为爱心专列献上自己的祝福。在G10次列车上，多位乘客表示，爱心专列能够让更多人了解、关心和帮助需要帮助的儿童，受这次公益活动的影响，他们自己也会尽可能多地参与公益慈善。

据悉，今年5月以来，中国儿童少年基金会在华铁传媒的支持下，已分别在471组高铁列车和13个高铁车站投放了视频及平面公益广告，并取得良好成效。

(责编：陶稳(实习生)、常红)