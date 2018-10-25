“一带一路”与湄公河流域国家发展机遇研讨会在泰国举行

人民网曼谷10月25日电（记者赵益普）10月25日，由泰国法政大学经济学院和泰中记协联合举办的“一带一路”与湄公河流域国家发展机遇研讨会在法政大学举行。此次研讨会的主题是“中国丝绸之路与湄公河流域国家发展”，数百名泰中两国记者、政府官员、专家学者和企业家代表等，汇聚于湄南河畔的法政大学校园内，就“一带一路”倡议、湄公河流域国家如何抓住机遇，实现务实合作互利共赢等话题，展开了深入探讨。

中国驻泰大使馆政新参赞杨扬在主旨演讲中指出，湄公河国家不仅是“一带一路”倡议的最早参与者，也是最早受惠方。地处湄公河流域的泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南五国与中国山水相连、人文相近，是天然的合作伙伴和紧密的友好邻邦。历史上，湄公河区域是中国古代陆上丝绸之路和海上丝绸之路的交汇之地。在21世纪的今天，湄公河国家地处“一带”和“一路”交叉地带，具备独特地理优势，是“一带一路”倡议的重要合作伙伴。

杨扬表示，“一带一路”倡议提出以来，越来越多国家享受到中国发展的红利，期待在“一带一路”建设中继续深化同中国合作。“中国的发展得益于世界，世界的发展也离不开中国。作为世界第二大经济体，中国经济发展的前景也牵动地区和全球经济。”杨扬说，“近水楼台先得月”，一个发展动力更足、人民获得感更多、同世界互动更深的中国，将给包括湄公河国家提供更多机遇和更广空间。

杨扬表示，未来，双方将重点在以下几方面继续加强合作：一是进一步深化“一带一路”倡议同各国发展战略的有机对接。二是充分建设、利用、发展好澜湄合作机制这一重要平台。三是继续加强在跨境经济、产能合作等领域的务实合作，实现优势互补。四是开展好惠及湄公河流域沿岸的民生项目，把“一带一路”建设成地区的“民生之路”。

近十年来，湄公河流域国家（CLMVT-柬埔寨、老挝、缅甸、越南和泰国）受益于中国经济持续增长，在贸易和投资等各方面获益良多。中国和湄公河流域国家之间在政治交往、经济发展、文化交流等方面的合作愈加深化。放眼未来，“一带一路”倡议将把中国与该流域国家间的关系连接得更加紧密。

泰中记者协会会长表示，此次研讨会是为了帮助泰国政府官员、企业家及各界代表更加了解中国“一带一路”发展的相关政策，协助其制定与中国发展方向相一致的发展规划，从而实现多方共赢的目标。

(责编：刘洁妍、杨牧)