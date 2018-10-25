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从田中角荣到安倍晋三 日本首相的16次访华足迹

2018年10月25日09:09  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】2018年10月25日至27日，日本首相安倍晋三将对中国进行正式访问。此访是日本首相时隔7年正式访华，也正值中日和平友好条约缔结40周年和中日邦交正常化46周年。今年以来，中日关系持续改善，正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。领导人正式出访向来被视为两国关系的风向标。过去的40多年，中日关系历经风雨、跌宕起伏，历次日本首相访华都备受关注。回顾历史，人民网为您盘点中日恢复邦交以来，历次日本首相的访华足迹。

1.

时间：1972年9月25日—30日

日本首相：田中角荣

足迹：北京、上海

主要活动：与毛泽东主席会见；与周恩来总理举行会谈；在京签署《中日联合声明》；访问上海等

田中角荣是新中国成立后，首位到访中国的日本首相。访问期间，两国政府发表《中日联合声明》，开启了中日邦交正常化进程。毛泽东将《楚辞集注》送与田中角荣做礼物。

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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