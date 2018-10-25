从田中角荣到安倍晋三 日本首相的16次访华足迹

【编者按】2018年10月25日至27日，日本首相安倍晋三将对中国进行正式访问。此访是日本首相时隔7年正式访华，也正值中日和平友好条约缔结40周年和中日邦交正常化46周年。今年以来，中日关系持续改善，正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。领导人正式出访向来被视为两国关系的风向标。过去的40多年，中日关系历经风雨、跌宕起伏，历次日本首相访华都备受关注。回顾历史，人民网为您盘点中日恢复邦交以来，历次日本首相的访华足迹。
1.
时间：1972年9月25日—30日
日本首相：田中角荣
足迹：北京、上海
主要活动：与毛泽东主席会见；与周恩来总理举行会谈；在京签署《中日联合声明》；访问上海等
田中角荣是新中国成立后，首位到访中国的日本首相。访问期间，两国政府发表《中日联合声明》，开启了中日邦交正常化进程。毛泽东将《楚辞集注》送与田中角荣做礼物。
风从东方来：中国探索出独特发展道路 改革开放40年以来，中国取得的成绩世界有目共睹。亲历中国改革开放的国际人士认为：“中国的改革开放根本性地改善了十几亿中国人民的生活，改变了整个世界，为世界文明提供新的灵感。中国通过改革开放探索出了一条独特的发展道路。”【详细】