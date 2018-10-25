中国的发展成就令人钦佩

人民网马德里10月24日电（记者陈晓航 姜波）“刚刚通车的港珠澳大桥就像中国的缩影，让人看到了大国复兴的力量。” 马德里康普顿斯大学教授费尔南多·德尔雷伊·雷吉约向人民网记者讲述自己对中国发展的感受。德尔雷伊说，义乌－马德里中欧班列作为重要的载体和平台，已经让西班牙人民切身体验到“一带一路”倡议带来的发展机遇。

德尔雷伊认为，中国改革开放40年以来取得的成就令人钦佩，中国以跻身全球第二大经济体的发展范例，向世人展示了“中国模式”的成功实践。“在西班牙就可以明显感受到‘中国制造’从劳动力成本和价格优势到高质量发展的逐步转变，这一切源于充分把握发展机遇，发挥科技创新驱动力。”

“世界发展的潮流是走多边主义之路。” 对于本届美国政府加剧贸易争端的做法，德尔雷伊告诉记者，保护主义将增加全球治理中的不稳定因素，受冲击最严重的将是在抵御外部冲击时处于劣势的低收入国家。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。展望未来，德尔雷伊期待西中两国以建交45周年为新的历史起点，进一步增进相互了解，通过学术交流、旅游观光等不同方式，领略双方独特的文化特质。“西班牙人民的友善包容，可助力欧中关系积极发展，并成为中国在与拉美等国家交往中的桥梁和纽带。”

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