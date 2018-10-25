纪念中日和平友好条约缔结40周年和中国改革开放40周年

人民网东京10月24日电（记者 刘军国）中国驻福冈总领馆10月23日在福冈市举办“纪念中日和平友好条约缔结40周年·中国改革开放40周年”座谈会及交流会。中日两国各界约200人出席。

中国驻福冈总领事何振良在演讲中同与会人员一起回顾了中日和平友好条约缔结以来中日关系的发展历程，介绍了改革开放40年来中国在各领域的发展变化和取得的巨大成就。何振良表示，在中日双方共同努力下，当前中日关系持续保持积极向好的改善发展势头，继李克强总理今年5月成功访日后，安倍首相也即将正式访问中国，两国领导人互访必将进一步推动中日关系朝更好、更高的方向发展。驻福冈总领馆愿与领区内各界携手，紧紧抓住两国关系新的历史发展机遇，为推动中日关系在正常发展轨道上行稳致远作出新的积极努力。何振良强调，经过40年改革开放，中国实现了自身的飞跃发展，同时也为世界经济增长和国际社会发展作出了积极贡献，今后中国将继续坚持走和平友好、合作共赢的道路，通过“一带一路”倡议等与日本乃至世界各国共谋发展。中国今后将继续坚持改革开放，大门将越开越大，欢迎领区内日本各界积极参与中国新一轮改革开放。

与会各界代表踊跃发言。福冈县议会日中友好议员联盟副会长川崎俊丸回顾了福冈县与江苏省结好25年交流合作的点滴，表示民间、地方及友城交流是构建国家友好关系的重要基础。鹿儿岛县日中友协会长海江田顺三郎谈及日中四个政治文件对发展两国关系的重要性，期待安倍首相此次访华能进一步推进两国友好关系的发展。福冈县职员研修所所长神谷龙治追溯福冈与中国的交流史，表示日中两国只要友好相处就能共谋发展。日本中国友好协会福冈县联合会会长松山盛利表示，日中关系重回正常发展轨道实属不易，应倍加珍惜，双方要进一步加强民间等各领域交流，不断巩固两国国民的友谊纽带。九州日中和平友好会事务局长伊藤友子深情介绍了该会持续18年与中国黑龙江省密山市的友好交流情况，表示每次访华都能感受到中国在基础设施建设、环保、医疗卫生和教育等各方面的变化与发展，感叹改革开放为中国带来了巨大生机和活力。冲绳县日中友协副理事长井下贤也、福冈市日中友协会长中村元气、山口县日中友协事务局长金田直树等分别介绍了各自与中方友城交流的现状及今后工作计划。田主丸町日中友协会长宫崎吉裕介绍了20多年来坚持组织日本青少年去内蒙古自治区植树造林的情况。

与会代表还积极献言建策，提出了许多宝贵的意见建议。佐贺县日中友协会长筱塚周城希能加强与总领馆的信息交流，及时了解中方对日交往意愿，以便更好地扩展佐贺的对华交流合作。九州经济联合会常务平井彰介绍了该会在中国山东威海成功推介鰤鱼的有关情况，希在此基础上进一步扩大与中国各地的农副产品贸易。西日本新闻社希恢复与大连报业集团的人员互访和短期交流研修，期待总领馆予以推动支持。还有多位代表结合自身感受谈到了加强两国青少年交流的重要性，表示只有通过面对面的交流才能增进相互理解和信赖。九州大学师生代表与大家一起分享了今年访华的见闻和感想，表示百闻不如一见，将向周围更多的朋友介绍自己的访华经历，并推动他们去中国走走看看。

交流会场外同时举办了“纪念中日和平友好条约缔结40周年·中国改革开放40周年”图片展，大量珍贵图片再现了中日两国友好的历史瞬间和中国改革开放40年来取得的伟大成就，吸引到场宾客纷纷驻足观看。

此外，出席座谈会的还有，大分、熊本、山口等县及久留米、大牟田等市日中友协代表，福冈县议会日中友好议员联盟副会长新开昌彦和创价学会、碧波会等友好团体代表，九州经济产业局、运输局等机构代表，福冈贸易会会长土屋直知、九州经济联合会专务理事长尾成美等经济界代表，西日本新闻编辑局局长傍示文昭和时事社九州支社等新闻媒体代表，安川电机、三九株式会社等企业代表，九州大学师生及留学生代表。

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