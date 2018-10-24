读懂这些古典名句  看清中美贸易摩擦

近期，围绕中美贸易摩擦，舆论场的声音此起彼伏。应对贸易摩擦，在经济上，中国有底气；在舆论上，中国有态度。特别是中国的主流媒体，积极表明立场、勇于回击质疑，一篇篇评论如利剑直刺要害，揭穿美方的谬论，阐明中方的立场。

在这些评论中，作者们多次引用古典名言，来表达更加丰富的意蕴内涵。这些古为今用的精彩论述，阐释了哪些道理？就此，本报进行了梳理。

“泾渭由来两清浊”

【摘要】

在全球治理中，越来越多的国家希望中国发挥更大作用。近年来，中国提出了共商共建共享的“一带一路”倡议，创建亚洲基础设施投资银行，恰恰是对现有国际秩序的有益补充和完善。中国还相继举办了亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团杭州峰会、首届“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人第九次会晤等重大主场外交活动，重申深化改革、扩大开放的理念，欢迎世界各国搭乘中国发展的高速列车，受到国际社会广泛欢迎。中国的“朋友圈”正在不断壮大。

——《泾渭由来两清浊——给中国对世界的贡献算算账》（人民日报，2018年10月10日2版）

【出处】

此句出自宋代王洋《王亚之元夕招客庭下红梅两株相对盛开》一诗。原句为：“神情邃美肤粗恶，泾渭由来两清浊。要求绘笔尽芳妍，更问尊前老文学。”

【释义】

渭河是黄河的最大支流，泾河是渭河的最大支流，泾河与渭河在古城西安北郊交汇时，由于含沙量不同，呈现出一清一浊，同流一河互不相融的奇特景观，形成了一道非常明显的界限。后人用泾河之水流入渭河时清浊不混，比喻界限清楚或是非分明。

在此文中，“泾渭由来两清浊”用来形容中国在推动世界发展、促进世界和平、维护国际秩序等方面，从未破坏国际规则，对世界做出的贡献是清清楚楚、明明白白的。

“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”

【摘要】

当今世界，你中有我、我中有你，奉行单边主义、固执零和思维，是没有前途的。中国人民不是吓大的，从来不怕鬼、不信邪。不管世界如何变化，中国将坚定不移地与国际社会一道，致力于构建新型国际关系，致力于构建人类命运共同体，为人类进步事业作出更大贡献。

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。

——《泾渭由来两清浊——给中国对世界的贡献算算账》（人民日报，2018年10月10日2版）

【出处】

此句出自元代王冕《墨梅》一诗。原句为：“我家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。”

【释义】

高洁的梅花不需要别人夸它的颜色好看，只希望自己的清香之气弥漫在天地之间。

在此文中，“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”用来表明中国一直致力于维护世界和平，是国际秩序的维护者。中国不屑于与世界秩序的搅局者纠缠，更不会与他们为伍。中国只会继续深化改革、扩大开放，欢迎世界各国搭乘中国发展的高速列车，大家共同为人类进步事业作出更大贡献。

“不畏浮云遮望眼”

【摘要】

美国难道不了解自由贸易的好处，不明白当今世界没有中国参与就没有真正经济全球化的道理吗？非也。2007年，美国次贷危机爆发，愈演愈烈，殃及全球，酿成国际金融危机。美国政府束手无策，狼狈不堪。七国集团里的“小伙伴们”也是自顾不暇，彷徨无措。这个时候，美国一改居高临下的做派，放下身段，主动找到中国协商，提出召开G20峰会，研讨对策。为什么是G20而不是G7？显然G7已力不从心，而G20中有中国在内的一批新兴经济体和发展中国家。G20应运而生，成为全球经济治理的主要平台。事实证明，新兴经济体和发展中国家为世界经济的恢复做出了卓越贡献。而美国也借助这个平台，快速走上复苏之路。2010—2017年，平均经济增长率超过2%。

——《不畏浮云遮望眼——经济全球化趋势不可阻挡》（人民日报，2018年10月12日2版）

【出处】

此句出自宋代王安石《登飞来峰》一诗。原句为：“飞来山上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”

【释义】

高瞻远瞩的人，不怕被浮云遮蔽住眼睛。当前，经济全球化趋势不可阻挡，而美国政界却有人声称，“全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤”。贸易战中没有赢家，中国希望美国能看清贸易战，同时也希望世界各国能登高望远，拨云见日，继续倡导自由贸易和多边主义，深化团结合作，加强全球治理。

“两岸猿声啼不住，轻舟必过万重山”

【摘要】

入世以来，中国和包括美国在内的全球贸易伙伴一同成长，相互成就。无论是风和日丽，还是凄风苦雨，中国都和国际社会守望相助，不离不弃，为全球经济的稳定和健康发展作出了重要贡献。这正是经济全球化的要义所在。

如前所述，经济全球化的推动力量是人类社会的科技进步和不断提高的生产力，绝不会依附于某些国家或特定人物，更不是谁的囊中私物，任由其予取予夺。当前贸易保护主义回潮等表现就像一股逆流，根本阻挡不了经济全球化前进的步伐。

两岸猿声啼不住，轻舟必过万重山。

——《不畏浮云遮望眼——经济全球化趋势不可阻挡》（人民日报，2018年10月12日2版）

【出处】

此句化用了唐代李白《早发白帝城》一诗的名句。原句为：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”

【释义】

原诗意思为，两岸猿猴的啼声不断，回荡不绝；而轻快的小船已经驶过连绵不绝的万重山峦。

在此文中，“两岸猿声啼不住，轻舟必过万重山”用来表示经济全球化的趋势不可阻挡，无论美国如何作梗、无论逆潮流的声音多吵闹，历史的前进方向必定不会受到阻碍。中国也必定会克服当前“万重山”一般的障碍，走向更美好的明天。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”

【摘要】

当前，单边主义、保护主义愈演愈烈，经济全球化遭遇逆风，国际自由贸易体制面临日益严峻的挑战，世界正站在何去何从的十字路口，每个负责任的国家都不应置身事外。中英两国一贯倡导自由贸易。英国首相特雷莎·梅不久前表示，英国“脱欧”不是拒绝多边主义和国际合作，反对保护主义的最佳方式就是更加开放。中英在反对保护主义、坚持多边主义、建设开放型世界经济上，不仅有共同的利益和相同的主张，也拥有广阔的合作空间。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。白皮书展现了“中国智慧”，提供了“中国方案”，更显示了中国与霸凌行为斗争的决心和信心。我坚信，美国所谓“极限施压”根本吓不倒中国人民，只会进一步激发中国人民自力更生、改革创新的斗志。只要国际社会团结协作，我们就一定能抵制保护主义的肆虐，驱散贸易战的阴云，捍卫基于规则的国际贸易秩序，携手共创世界和平与繁荣的美好未来。

——《发出捍卫自由贸易的中国强音》（人民日报，2018年10月11日3版）

【出处】

此句出自清代郑燮《竹石》一诗。原句为：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”

【释义】

竹子任凭风雨的打击磨砺，依然不改坚劲本色。

“竹”在中国传统文化中被看作是君子的象征，有着不屈不挠、坚忍不拔的品质。在此文中，“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”比喻中国如同竹子一样坚强，尽管在中美贸易战中要经受不少考验，但坚决的态度立场绝不会变。任凭美国耍手段，中国捍卫国际贸易秩序初衷不会改变。

“顺之则昌，逆之则亡”

【摘要】

历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。18世纪中叶，第一次工业革命推动人类生产方式从手工业迈向机器大工业，国际分工和国际贸易迅猛发展，加速了经济全球化进程。进入19世纪下半叶，第二次工业革命实现了生产力新的跃升，除了商品贸易，跨国公司开始在世界范围组织生产和销售，各国经济联系愈加紧密。第二次世界大战以后，以信息技术为代表的第三次工业革命蓬勃发展，资本、技术、人员和信息等生产要素在世界范围加速流动，推动经济全球化达到新的历史高度。经济全球化的发展历程充分印证了马克思、恩格斯的预言：“各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”历史的车轮滚滚向前，经济全球化的潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

——《逆全球化违背时代潮流》（人民日报，2018年10月17日7版）

【出处】

此句是对古典名句的化用。“顺之者昌，逆之者不死则亡”出自汉代《史记·太史公自序》。原句为：“夫阴阳四时，八位十二度，二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡。”

【释义】

原文指对于客观规律，顺应它就可以存在和发展，违抗它则会灭亡。

在此文中，“顺之则昌，逆之则亡”表达的是要站在历史的发展角度思考问题，看到经济全球化是历史的选择。为了一己私利，违背历史潮流的选择则必将失败。

“得道多助，失道寡助”

【摘要】

经济全球化高度发展的今天，产品往往是多方合作的结晶。例如，一台手机的生产可能需要来自美国的触控芯片、韩国的显示屏、日本的图像传感器再加上中国组装才能完成。这实际上是一个各方都有其“生态位”的系统，每一方都从整个“生态”中获益。这时假如有一方觉得自己不可或缺，以此敲诈另一方，那么最可能的结果不是被敲诈方屈服，而是敲诈者出局：各方都会因敲诈者而受损，整个系统损失最小的方案是另找一个参与方代替敲诈者。

当今世界，平等合作才能共同发展，再也没有一家独尊的世界秩序制定者；美国也已不再是世界最大市场国，对各国来说只是做生意的可选项而非必选项。世界上的发展道路绝非只有一条，倡导互利共赢才会得道多助，强行要求别人按自己的意志发展，必将失道寡助。

——《“重建中国”？美国迷之自信》（人民日报海外版，2018年10月15日1版）

【出处】

此句出自战国孟子《孟子·公孙丑下》。原文为：“得道者多助，失道者寡助。寡助之至，亲戚畔之；多助之至，天下顺之。”

【释义】

意思是站在正义一方，会得到多数人的支持帮助；违背道义，则会失去别人的帮助。

在此文中，“得道多助，失道寡助”表明国家与国家之间互惠互利、合作共赢，才是扩大“朋友圈”的正确方式，才能赢得世界人民的支持。而像美国挑起贸易战一般，一意孤行、损人不利己，则将陷入孤立。

“人无信不立”

【摘要】

美国从自己利益出发，对国际规则合则用，不合则弃。规则不利自己就修改规则，修改还不合意就废弃规则。其种种背信弃义、蛮横无理的做法令世人侧目。再多冠冕堂皇的理由，也掩饰不了美国为长期维护其政治、经济和军事霸权的一己之私。

试看在当今世界的不少地区，政治动荡、恐怖主义、难民潮等种种困境和挑战，哪一样不应该记上美国的“功劳”？

中国先贤有言：人无信不立，业无信不兴，国无信则衰。信誉崩塌，道义破产，还有什么资格对别人说三道四？

——《谁得道多助，谁失道寡助？》（人民日报，2018年10月18日3版）

【出处】

此句化用自春秋孔子《论语·为政》中的一句。原文为：“子曰：‘人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？’”

【释义】

意思是人要是失去了信用或不讲信用，不知道他还可以做什么。同理，做事业没有诚信就不能兴旺，一个国家如果没有信誉就会衰败。

在此文中，“人无信不立”指的是在中美贸易战中，美国枉顾国际规则，只追求己方利益的行为。这种表面一套背后一套、表里不一的做法，也会使得美国失去其他国家的信任。

本版整理：李 贞 徐月东

制图：潘旭涛

(责编：岳弘彬、曹昆)